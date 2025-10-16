Trình chủ trương hỗ trợ Tây Ninh nguồn vốn bồi thường, tái định cư đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài

UBND TPHCM sẽ trình HĐND Thành phố về hỗ trợ tỉnh Tây Ninh nguồn vốn thực hiện Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (đoạn qua tỉnh Tây Ninh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài).

UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị Thường trực HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM (dự kiến đầu tháng 11-2025) xem xét những nội dung quan trọng, nhằm kịp thời triển khai các nội dung, chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Phối cảnh d ự án đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài khi hoàn thành vào năm 2027

Dự kiến tại kỳ họp, UBND TPHCM trình HĐND Thành phố 55 nghị quyết (gồm 18 nghị quyết quy phạm pháp luật và 37 nghị quyết cá biệt).

Trong số đó có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM; Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí khám, kiểm tra sức khỏe cho học sinh trên địa bàn TPHCM.

Cùng với đó là Nghị quyết ban hành Quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về ban hành Quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM (sau sáp nhập).

UBND TPHCM cũng trình Nghị quyết về quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 2); Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé

Bên cạnh đó là Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TPHCM; Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn; Dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ. Trình chủ trương hỗ trợ tỉnh Tây Ninh nguồn vốn thực hiện Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TPHCM – Mộc Bài (đoạn qua tỉnh Tây Ninh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài).

UBND TPHCM cũng đề nghị Thường trực HĐND TPHCM chỉ đạo các ban của HĐND Thành phố phối hợp thẩm tra các nội dung để trình HĐND TPHCM tại kỳ họp.

THU HƯỜNG