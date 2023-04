Trình phương án xử lý cổ phiếu của ông Trầm Bê

Ngày 25-4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại TPHCM.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng Giám đốc Sacombank cho biết, năm 2022 là một năm đầy biến động của nền kinh tế thế giới với nhiều vấn đề như bất ổn chính trị, lạm phát và lãi suất tăng cao. Tuy nhiên các cơ quan điều hành đã chủ động, linh hoạt và có những chủ trương hỗ trợ cho nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Trên cơ sở đó, Sacombank đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số tạo sự phát triển đột phá và đạt được những kết quả khả quan.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Sacombank là 6.339 tỷ đồng, tăng 44,1% so với năm trước, đạt 120% kế hoạch. Lợi nhuận trước trích lập đề án đạt 19.940 tỷ đồng, tăng 57,5%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,93%, giảm 0,55% so với đầu năm. Về huy động vốn, Sacombank đã huy động 519,1 ngàn tỷ, tăng 11,8%, đạt 101% kế hoạch, đảm bảo ổn định thanh khoản và quản trị lãi suất hiệu quả trước nhiều biến động thị trường. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh đó, Sacombank vẫn chưa thể chia cho cổ đông do đang trong giai đoạn tái cơ cấu.

Trả lời chất vấn của cổ đông liên quan đến việc tại sao Sacombank kinh doanh có lãi nhưng nhiều năm qua không chia cổ tức và năm nay cũng tiếp tục không chia cổ tức cho cổ đông, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, Sacombank là ngân hàng đang thực hiện tái cơ cấu nên mặc dù Sacombank cũng đã trình NHNN xin được chia cổ tức cho cổ đông nhưng chưa được chấp thuận do đang trong quá trình tái cấu trúc.

“Hiện Sacombank đã cơ bản xử lý nợ xấu, chỉ còn duy nhất khoản nợ xấu của ông Trầm Bê đang xử lý. Sacombank cũng đã trình NHNN cho phép bán đấu giá, khi bán xong khoản này mới khôi phục lại vốn. Bản thân tôi là cổ đông lớn nhất ở đây, các thành viên trong HĐQT và Ban điều hành cũng là cổ đông và cũng mong muốn được chia cổ tức. Chúng tôi xác định năm 2023 sẽ phấn đấu là năm cuối cùng giải quyết các tồn đọng này để hoàn thành việc tái cơ cấu để năm sau có thể chia cổ tức cho cổ đông”, ông Dương Công Minh hứa.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank cũng trả lời thêm, hiện lợi nhuận Sacombank đang giữ lại đạt 12.700 tỷ đồng. Mặc dù chưa được chia cổ tức nhưng đây vẫn thuộc sở hữu của cổ đông. Sacombank đã chuẩn bị sẵn sàng để chia cổ tức cho cổ đông. Sau khi được NHNN cho phép, ngân hàng sẽ chia cổ tức cho cổ đông ngay.