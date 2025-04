Trộm hơn 80 điện thoại, hai đối tượng sa lưới sau gần hai tuần lẩn trốn

Chiều 25-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Hải Em (SN 1988, trú huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Huỳnh Thị Kim Nga (SN 1995, trú TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.