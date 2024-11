Trong 10 tháng, TPHCM xảy ra 1.234 vụ tai nạn giao thông làm chết 380 người

Sáng 17-11, Ban An toàn giao thông (ATGT) TPHCM cùng các sở, ngành và đoàn thể tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2024. Dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dự lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai TNGT năm 2024

Hơn 20 người chết, 30 người bị thương vì TNGT mỗi ngày

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT). Theo Ban ATGT TPHCM, mỗi ngày tại Việt Nam, TNGT đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm cho gần 30 người khác bị thương.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM Nguyễn Thành Lợi cho biết, trong 10 tháng năm 2024, TPHCM xảy ra 1.234 vụ TNGT, làm chết 380 người và bị thương 768 người. Đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cấp chính quyền TP.

Nỗi đau mất đi người thân và ảnh hưởng của các vụ việc tai nạn thường rất lâu dài, trong đó có nhiều người tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều mảnh đời thương tâm là gánh nặng cho gia đình, xã hội do TNGT.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dự lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai TNGT năm 2024

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM nhấn mạnh, thông qua việc tổ chức lễ tưởng niệm nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về sự nghiêm trọng của TNGT, các nguyên nhân, nguy cơ gây TNGT; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng tránh TNGT.

Cùng với đó là kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng với những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân do TNGT gây ra… Đây cũng là cơ hội để mỗi người nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của mạng sống; sự cần thiết cần phải chấp hành luật khi tham gia giao thông.

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM Nguyễn Thành Lợi

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi lấy dẫn chứng từ số liệu nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy người đi bộ hoặc đi xe đạp nếu bị va chạm ở tốc độ dưới 30km/h sẽ có 90% cơ hội sống sót, nhưng chỉ có 10% cơ hội sống sót nếu bị ô tô đâm ở tốc độ 100 km/h. Tốc độ càng cao, khả năng xảy ra tai nạn càng lớn và hậu quả càng nghiêm trọng.

Cũng theo một cuộc khảo sát tại TPHCM về lý do vi phạm luật giao thông đường bộ, có gần 72% người trả lời là “không nhìn thấy CSGT”, 55% người trả lời là “làm theo người khác”, gần 57% người trả lời do nghĩ rằng “chạy trên đường sẽ né được CSGT…”. Lý do chính dẫn tới vi phạm là ý thức của người tham gia giao thông.

Xây dựng văn hóa giao thông

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM cũng lưu ý mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn cho bản thân, cho cộng đồng. Mọi người hãy hành động, vận động người thân, bạn bè cùng hành động với thông điệp “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”, nhằm mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai TNGT năm 2024

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi kêu gọi các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền tới người dân, nhất là học sinh, phụ huynh về quy định không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; người dân lưu thông cần giảm tốc độ tại khu vực trường học với thông điệp “Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ!”.

Theo thống kê của Ban ATGT TPHCM, trong 10 tháng 2024 đã xảy ra 145 vụ TNGT liên quan đến 185 em ở lứa tuổi học sinh (từ 6 đến dưới 18 tuổi) làm chết 19 người và 78 người bị thương. Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận có 9.435 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; gần 4.900 trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện; 649 trường hợp không đội nón bảo hiểm; gần 190 trường hợp lái xe không có giấy phép lái xe; 288 trường hợp vi phạm tốc độ; 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 8 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh CSGT…

Lãnh đạo TPHCM trao quà hỗ trợ gia đình của các nạn nhân bị TNGT trong năm 2024

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM lưu ý các em trong lứa tuổi thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phải xem đây là điều cần làm và làm thường xuyên, vô điều kiện. Bởi lẽ xây dựng văn hóa giao thông không chỉ có mục đích duy nhất là giảm thiểu TNGT mà còn để xây dựng con người của thành phố văn minh.

Sau buổi lễ, các đơn vị tổ chức diễu hành xung quanh các tuyến đường ở TPHCM nhằm tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông

CHÍ THẠCH