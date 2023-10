Trụ sở Trung tâm y tế quận Gò Vấp có nguy cơ sập đổ

“Chúng tôi luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ khu C có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Trước mắt, trung tâm đã cho rào chắn khu C; các hoạt động chuyên môn tập trung ở khu B nhằm đảm bảo an toàn cho đội ngũ thầy thuốc và người bệnh”, TS.BS Nguyễn Trung Hoà nói.

Ngày 31-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM đã có buổi giám sát về tình hình triển khai củng cố “Nâng cao năng lực y tế cơ sở - Chăm sóc sức khoẻ nhân dân” tại quận Gò Vấp.

Nguy cơ sập đổ

Báo cáo với đoàn giám sát, BS Phạm Đình Thảo, Trưởng phòng Y tế quận Gò Vấp cho biết, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND ngày 7-4-2022 của HĐND TPHCM về các chính sách đặc thù củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế (TYT) phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đến năm 2025, đề án "Phát triển y tế cộng đồng thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030", tuyến y tế cơ sở (YTCS) được đầu tư, tuyển dụng được 47 nhân sự, phân bổ về 16 TYT trên địa bàn, nâng tổng số lên 171 y bác sĩ, nhân viên y tế và 32 nhân viên bảo vệ, vệ sinh.

Qua đó giúp 16/16 phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 100%). Các TYT đảm bảo công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý trên 56.000 người cao tuổi, trong đó tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho gần 4.300 người có bệnh nền, bệnh lý mạn tính không lây. Đồng thời kiến nghị thành phố cần đầu tư trang thiết bị y tế, xây mới 3 TYT phường 3, 7, 15 do cơ sở vật chất nhỏ hẹp, xuống cấp; tăng cường mạng kết nối dữ liệu hồ sơ sức khoẻ giữa các đơn vị y tế; hướng dẫn, hỗ trợ quận thành lập Trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi ban ngày trực thuộc Trung tâm y tế quận Gò Vấp với quy mô 70-100 giường…

“Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập, chưa được bàn giao tài sản công…”, TS-BS Nguyễn Trung Hoà, Giám đốc trung tâm, cho biết về thực trạng của Trung tâm y tế quận Gò Vấp. Cụ thể, Trung tâm y tế quận Gò Vấp có diện tích hơn 3.800m2, gồm 3 khối nhà, trong đó khu C là dãy nhà cấp 4, có tuổi đời gần 50 năm. Trước khi được giao cho trung tâm quản lý, đây là trụ sở Bệnh viện quận Gò Vấp. Năm 2020, bệnh viện được xây mới và tạm giao khu B-C cho trung tâm quản lý, được bố trí cho các khoa chuyên môn, hành chính và khu làm việc của ban giám đốc. Cuối năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, trung tâm bàn giao khu B-C cho Bệnh viện quận Gò Vấp quản lý, sử dụng làm Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 2. Tháng 4-2022, Bệnh viện quận Gò Vấp đã bàn giao lại toàn bộ cơ sở cho trung tâm quản lý sử dụng.

Hiện tại phần mái khu C đã bị sập hoàn toàn. Khu A-B gồm 1 trệt, 2 lầu cũng xuống cấp nghiêm trọng; sê nô thoát nước mái bị thấm dột, tường bao và tường ngăn các phòng bị thấm, bung tróc. Toàn bộ khu vực cầu thang mục nát nên trung tâm phải cho rào chắn lại không sử dụng… Đặc biệt, do trung tâm không có hệ thống thoát nước nên chỉ cần có mưa thì cả trung tâm ngập trong nước do nền sàn thấp hơn mặt đường Lê Đức Thọ gần 1,5m. Quận đã có phương án xây mới, nhưng đến thời điểm hiện tại Sở Y tế TP vẫn chưa bàn giao công sản lại cho UBND quận Gò Vấp.

Cần phát huy mô hình hay, cách làm sáng tạo

Thành viên đoàn giám sát bày tỏ cảm phục ngành y tế Gò Vấp có nhiều đột phá, mô hình hay trong tập hợp lực lượng đội ngũ y bác sĩ hưu trí (hiện CLB hưu trí có trên 100 người sinh hoạt) luôn sẵn sàng tham gia trong công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Thu hút được đội ngũ y bác sĩ tốt nghiệp y tế dự phòng về công tác, bổ sung cho các TYT.

“Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn y bác sĩ thực sự đột phá khi hiện có 8/16 BS trưởng trạm có trình độ thạc sĩ, 1 BS có trình độ chuyên khoa 2”, ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP đánh giá cao đồng thời gợi mở Gò Vấp cần nghiên cứu thêm mô hình sơ cấp cứu ban đầu cho người bệnh đột quỵ. Đây là căn bệnh hàng năm cướp đi rất nhiều sinh mạng người dân, tuy nhiên việc sơ cấp cứu ban đầu cho người bệnh này còn hạn chế.

BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin, thành phố tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các chính sách giúp đảm bảo YTCS giữ vai trò tuyến đầu trong phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Ngày 25-10-2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TƯ về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Chỉ thị 25 sẽ tạo thêm sinh khí mới và bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho YTCS. Theo Thông tư 03/2023/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 17-2-2023 về hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập và xét trên tổng số dân của quận, Gò Vấp cần 227/171 biên chế hiện có, Trung tâm y tế quận phải tham mưu cho UBND quận về việc này nhằm đảm bảo mỗi TYT phải có từ 2-5 y bác sĩ trong giai đoạn tới.

Kết luận buổi giám sát, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND TP đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ quận Gò Vấp trong công tác phòng chống dịch. Quận là điểm sáng trong việc thực hiện NQ 01 trong công tác thu hút được đội ngũ y bác sĩ trẻ, nhất là BS y tế cộng đồng về công tác tại địa phương. Tuy nhiên, không chủ quan với kết quả đạt được, quận phải chủ động kiến nghị đúng địa chỉ để tháo gỡ khó khăn; tập trung lựa chọn khu vực, có đặc thù riêng để trang bị thiết bị y tế hiện đại; khẩn trương nghiên cứu, lập đề án xây mới các TYT đã xuống cấp…