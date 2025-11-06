Trưng bày 150 tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng

Bộ VH-TT-DL ban hành quyết định số 4226/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, phương châm, mục tiêu và nhiệm vụ của Đại hội XIV của Đảng, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam vươn lên vì hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh và hạnh phúc.

Sự kiện góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng, đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII, hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thông qua các tác phẩm tranh cổ động, triển lãm phản ánh không khí đoàn kết, dân chủ trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, tình cảm và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài đối với Đảng và Đại hội XIV. Triển lãm cũng thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc phát triển đất nước.

Dự kiến, khoảng 150 tranh cổ động được chọn lọc từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tổ chức năm 2025 sẽ được trưng bày.

Triển lãm sẽ diễn ra vào tháng 11-2025 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

MAI AN