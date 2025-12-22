Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong lực lượng biên phòng

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP, Tỉnh đoàn An Giang tặng hoa và Giấy khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP tỉnh An Giang

Đây là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm soát biên giới; đấu tranh với các loại tội phạm;...

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, nhấn mạnh việc tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu có ý nghĩa quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, lập nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang mong muốn thời gian tới, tuổi trẻ BĐBP tỉnh An Giang tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân nơi biên giới.

NAM KHÔI - TUẤN KIỆT