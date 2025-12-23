Tạo động lực, lan tỏa tinh thần yêu nước

Chiều 22-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 16 của hội đồng nhiệm kỳ 2021-2025, tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, dự kiến diễn ra vào ngày 26, 27-12.

Thông tin tại phiên họp cho thấy, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI về cơ bản được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra về chuẩn bị báo cáo kết quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong 5 năm (2021-2025), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI phải tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua - một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo.

Do đó, báo cáo tại đại hội phải phản ánh đúng bản chất của các phong trào thi đua, với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân; phản ánh giá trị cốt lõi của dân tộc và khẳng định truyền thống lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Cùng với đó, việc tổng kết các phong trào thi đua phải tổng thể, toàn diện và cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần; thể hiện bức tranh toàn cảnh về phong trào thi đua sôi nổi trên cả nước, đặc biệt là kết quả của các phong trào, với những sản phẩm cụ thể mà nhân dân được thụ hưởng thật.

Thủ tướng đề nghị tăng cường tuyên truyền về đại hội, làm nổi bật giá trị của phong trào thi đua, công tác khen thưởng, qua đó khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo động lực, truyền cảm hứng cho phát triển đất nước trong những năm tiếp theo.

LÂM NGUYÊN