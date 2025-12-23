Đề nghị bổ sung cơ chế giám sát đối với văn bản quy phạm pháp luật thuộc bí mật nhà nước

Ngày 22-12, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về hoạt động giám sát của Quốc hội, giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

Trình bày tờ trình tóm tắt dự thảo các nghị quyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công cho biết, Luật Hoạt động giám sát năm 2025 có hiệu lực thi hành chỉ sau một thời gian rất ngắn kể từ khi Quốc hội thông qua, vì vậy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định cho phép áp dụng trình tự, thủ tục xây dựng các nghị quyết theo thủ tục rút gọn.

Tuy nhiên, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nêu rõ, Luật Hoạt động giám sát năm 2025 không được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn và trong trường hợp đặc biệt, do đó, căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Nghị quyết về hoạt động giám sát của Quốc hội chưa đủ cơ sở để xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên UBTVQH ban hành một nghị quyết quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, tổng thể hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của tất cả các cơ quan dân cử từ trung ương đến địa phương; là cơ hội quan trọng để đánh giá lại toàn bộ hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác này. Do vậy, ban hành nghị quyết khẩn trương theo trình tự, thủ tục rút gọn khó có thể đáp ứng được các yêu cầu trên.

Về phạm vi điều chỉnh, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị bỏ nội dung quy định về giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội và tổ đại biểu HĐND vì hai chủ thể này không có thẩm quyền giám sát văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, đề nghị bổ sung đầy đủ đối tượng văn bản quy phạm pháp luật được giám sát ở từng điều, khoản cụ thể trong dự thảo nghị quyết để bảo đảm thống nhất, chặt chẽ.

Đặc biệt, đại diện cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung cơ chế giám sát đối với văn bản quy phạm pháp luật thuộc bí mật nhà nước; bổ sung yêu cầu và trách nhiệm về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để bảo đảm liên thông dữ liệu và nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

ANH PHƯƠNG