Bản tin ANTT 21-8: Đường dây cho vay lãi nặng do 'Má Hạnh' cầm đầu; Làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức

Bản tin ANTT 21-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xử lý nam thanh niên tổ chức hội thảo bán sản phẩm không rõ nguồn gốc; Điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong sau mâu thuẫn tại quán nhậu; Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do 'Má Hạnh' cầm đầu; Cấp cứu hai trẻ bỏng nặng, nghi bị cha ruột phóng hỏa; Đồng Nai: Triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức; Truy tìm người nước ngoài lạng lách, đánh võng...