Trung tướng Tô Ân Xô thông tin việc xử lý tài khoản Facebook "THANG DANG"

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại họp báo, về tiến độ điều tra vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện nay Bộ Công an vẫn đang tiếp tục kế hoạch điều tra đã đề ra, tức là tiếp tục điều tra mở rộng.

Với vụ án này, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại; hiện đang tiến hành rà soát, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và đối tượng liên quan trong công tác thu hồi tài sản khắc phục hậu quả.

Vừa qua, trên trang Facebook mang tên "THANG DANG" có đăng tin về việc ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát và một số thông tin khác. Ngay sau đó, Ngân hàng Sacombank khẳng định thông tin nêu trên hoàn toàn bịa đặt và vu khống. Ông Dương Công Minh hoàn toàn không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, không bị cấm xuất cảnh theo như thông tin tài khoản Facebook trên đã lan truyền. Sacombank cho hay, Facebook mang tên "THANG DANG" đã nhiều lần đăng tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank, do đó đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 2-4, Bộ Công an thông báo cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh. Bộ Công an khẳng định, mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại họp báo Chính phủ, báo chí chất vấn vụ việc này đã gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong vài phiên gần đây, dẫn đến tình trạng bán tháo, vậy xử lý trường hợp Facebook mang tên "THANG DANG" ra sao?

Trả lời, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, vụ việc này sẽ bị điều chỉnh bởi các luật về an ninh mạng, luật hình sự, dân sự và các quy định khác liên quan. Tinh thần là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bài học rút ra từ vụ việc này là phải xử lý sớm các thông tin xấu độc; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý người vi phạm…

Đặc biệt, tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô cũng thông tin diễn biến mới liên quan đến vụ án Công ty Xuyên Việt Oil. Theo đó, ngày 3-4, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can: Trần Duy Đông, Phó Cục Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương về tội nhận hối lộ; Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tấn Long, Trưởng Phòng kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil, 2 trường hợp này bị bắt về tội đưa hối lộ.

PHAN THẢO