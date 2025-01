Trung tướng Trương Thiên Tô thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ngãi

Chiều 12-1, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp đến, Trung tướng Trương Thiên Tô trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ.

Đại diện Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã tặng quà, chúc tết Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng quà và chúc tết Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế tặng quà của Bộ Tư lệnh BĐBP cho BĐBP Quảng Ngãi

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trương Thiên Tô chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi triển khai đồng bộ công tác Đảng, công tác chính trị, chăm lo cho bộ đội và nhân dân vui xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ được đủ đầy, đầm ấm.

Trung tướng Trương Thiên Tô kiểm tra và chúc tết Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi

Trung tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và của đơn vị về nhiệm vụ biên phòng năm 2025. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng nhằm xử lý hiệu quả các tình huống liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai lực lượng nắm chắc tình hình trên biển, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên khu vực biên giới biển dịp trước, trong và sau tết.

NGUYỄN TRANG