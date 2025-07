Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: TP Đà Nẵng phải quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng

Ngày 4-7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV tại xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng), hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại biểu Vương Quốc Thắng cho biết, sau 35 ngày làm việc, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, thông qua 34 luật và 13 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nam Trà My

Đồng thời, kỳ họp đã xem xét, quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề nghị các cấp quan tâm đến địa bàn vùng núi như xã Nam Trà My, các chương trình an sinh, xã hội. Đồng thời, các cấp, ngành cần tiếp tục đầu tư nhân lực, vật lực để người dân thoát nghèo bền vững, đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân sau sáp nhập xã vì đường sá đi lại còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi cử tri xã Nam Trà My

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, cảm ơn sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với các đường lối, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước để phát triển đất nước. Đồng thời tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết từng bước, đáp ứng các tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, Nam Trà My kế thừa vị trí trung tâm hành chính huyện Nam Trà My trước đây. Bên cạnh sự đầu tư từ thành phố, bản thân nội tại của xã phải chủ động vươn lên, trở thành điểm sáng của vùng núi Nam - Bắc Trà My, của vùng căn cứ địa cách mạng. Các xã miền núi không đi lên thì những mục tiêu của TP Đà Nẵng khó đạt được.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trả lời các ý kiến của cử tri

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị TP Đà Nẵng phải quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Sáp nhập hai địa phương (TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ - PV) để tạo ra dư địa phát triển nhưng nếu chỉ nghĩ đến vùng trung tâm thì không đúng với chủ trương sáp nhập. Vì vậy, phải đầu tư một cách khoa học, đồng bộ bởi miền núi của thành phố rất giàu tiềm năng để phát triển.

Ông Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc vận hành bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ dẫn đến khó khăn, bất cập, trung ương và thành phố sẽ có những hướng dẫn tháo gỡ để vươn lên. Việc thoát nghèo ở xã miền núi phải thực chất, thành phố cần rà soát, xem xét những bất cập ở đâu để tháo gỡ. Trung ương có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng miền núi, khi vận hành chính quyền theo mô hình mới, TP Đà Nẵng tập trung nghiên cứu để có hướng dẫn cho các xã thực hiện, nhất là xây dựng xã nông thôn mới phải thực chất, để người dân thật sự thụ hưởng.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao 20 phần quà tặng 20 hộ gia đình chính sách của xã Nam Trà My.

NGUYỄN CƯỜNG