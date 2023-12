Trước thềm năm mới 2024, cổ phiếu NAB được HOSE chấp thuận niêm yết

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Việc niêm yết HOSE đánh dấu bước chuyển mình, giúp Nam A Bank thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục khẳng định hoạt động kinh doanh minh bạch, ổn định, giúp Ngân hàng sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam, mang đến những giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng.

Tính đến hết quý 3 năm 2023, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô gần 207 nghìn tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 100,9% kế hoạch năm. Qua đó, Nam A Bank gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ổn định, đạt hơn 2.000 tỷ đồng (tăng 10,3% so với cùng kỳ). Tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm, lần lượt đạt hơn 164 nghìn tỷ đồng và hơn 132 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của NHNN.

ONEBANK – Một trong những điểm sáng về công nghệ của Nam A Bank

Để đạt kết quả trên, Nam A Bank đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm củng cố nền tảng vững chắc. Tiên phong số hóa toàn diện, chú trọng phát triển tín dụng xanh từ sớm, không ngừng tăng cường khả năng quản trị đảm bảo duy trì sự hiệu quả và bền vững vượt trội là cách mà Nam A Bank xây dựng thương hiệu phát triển bền vững, tạo dựng niềm tin nơi khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.

Hệ sinh thái Ngân hàng số của Nam A Bank liên tục được hoàn thiện, tăng cường các tính năng cho khách hàng trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng, bảo mật và khác biệt. Việc đi đầu trong chuyển đổi số giúp số lượng khách hàng cá nhân của Nam A Bank tăng mạnh trong những năm gần đây. Đồng thời cũng là lời giải cho bài toán mở rộng mạng lưới nhưng vẫn đảm bảo tiết giảm chi phí vận hành.

Khối lượng và giá trị các giao dịch ngân hàng điện tử của Nam A Bank đã tăng lần lượt là 11,8 lần so với năm 2021. Đến tháng 11-2023 tăng 1,55 lần so với cuối năm 2022. Số lượng khách hàng active tăng trưởng gấp đôi so với năm 2022.

Những chuyển biến tích cực của Nam A Bank về tài chính và quản trị rủi ro trong năm 2023 cũng phản ánh tích cực lên diễn biến cổ phiếu của ngân hàng. Hiệu suất đầu tư của Nam A Bank vượt trội so với VN Index và trung bình các cổ phiếu ngành ngân hàng.

VINH NGUYỄN