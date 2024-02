Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc tết tại TPHCM và Tiền Giang

Chiều 3-2, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc tết lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM. Ảnh: THÀNH TRỌNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc tết lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM. Ảnh: THÀNH TRỌNG

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Lê Hải Bình, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Phú Trường, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Huy Ngọc, Phó Vụ trưởng Phụ trách Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Huy Cường, Phó Vụ trưởng giúp việc Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Công Dẫn, Phó Vụ trưởng Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đón tiếp đoàn có Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Tại đây, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng PC02, Công an TPHCM cho biết, trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; Phòng PC02 cũng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác trọng tâm, cơ bản kiểm soát được tình hình tội phạm ở thành phố.

Năm qua, Phòng PC02 đã trực tiếp điều tra hơn 600 vụ án, bắt gần 1.000 đối tượng cướp, cướp giật tài sản; điều tra, xử lý 219 vụ, 8 băng nhóm tín dụng đen; 438 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản; cùng Phòng CSGT xác lập 3 chuyên án đấu tranh chuyên án vụ môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ tại các trung tâm đăng kiểm. Đến nay đã khởi tố 251 bị can về các hành vi như: giả mạo trong công tác, đưa - nhận hối lộ…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của lực lượng Phòng PC02 Công an TPHCM đạt được năm 2023. Lực lượng cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã làm tốt công tác phòng chống đấu tranh các loại tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng thời bày tỏ tin tưởng thời gian tới, lực lượng cảnh sát hình sự và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM với bản lĩnh, lòng trung thành, tinh thông nghiệp vụ, ý chí quyết tâm… sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra điểm nóng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, năm 2024 TPHCM có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cần chủ động đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn để các sự kiện diễn ra an toàn; người dân, du khách nước ngoài yên tâm tham quan, vui chơi giải trí.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an TPHCM năm mới sức khỏe, hạnh phúc; luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của ngành CAND.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công mới, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân thành phố nói riêng và sự phát triển, bình yên của đất nước nói chung. Đồng chí cũng mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương và lực lượng công an TPHCM tiếp tục phối hợp nhiều chương trình hơn nữa để lan tỏa mạnh mẽ các gương chiến sĩ điển hình đến thế hệ trẻ, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phòng PC02 và Công an TPHCM.

>> Một số hình ảnh Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc tết lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM:

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng PC02, Công an TPHCM báo cáo với đoàn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích mà lực lượng Phòng PC02 Công an TPHCM đạt được năm 2023. Ảnh: THÀNH TRỌNG

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm, chúc tết. Ảnh: THÀNH TRỌNG

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà Ban Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phòng PC02. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phòng PC02. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phòng PC02. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Công Dẫn, Phó Vụ trưởng Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phòng PC02. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phòng PC02. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH



* Cùng ngày, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà tết Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang báo cáo kết quả tiêu biểu trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đạt được, đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các mô hình giúp đỡ người dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng rất khó khăn, phức tạp, gian khổ; vừa đảm nhận nhiệm vụ quản lý, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển của Tổ quốc, vừa bám sát địa bàn đóng quân để chăm lo, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác cũng đến trao tặng 100 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, người có công của huyện Tân Phước (Tiền Giang); thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Gò Công (Tiền Giang); đến viếng đền thờ Trương Định, Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Gò Công và Gò Công Đông; thăm, dâng hương tại Đình Tân Đông, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).

Tin liên quan Công an TPHCM đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực

CHÍ THẠCH - NGỌC PHÚC - THÀNH TRỌNG