Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Ban Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung Ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Đón tiếp đoàn có Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM và các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thành phố.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thăm, chúc tết Ban Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an TPHCM đã đạt được trong năm 2023. Nổi bật là triển khai khai hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chương trình đột phá của Bộ Công an đạt kết quả rất quan trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương thành tích của lực lượng Công an TPHCM trong năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó là chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND TPHCM, UBND TPHCM giải quyết kịp thời những vấn đề trên địa bàn. Cơ bản, năm qua, công an TPHCM đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa… Công an TPHCM phát huy được truyền thống và làm tốt công tác phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt là tội phạm lừa đảo công nghệ cao, gây rối và móc nối buôn bán ma túy trên mạng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm, chúc tết Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá Công an TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu Công an TPHCM đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh cho thành phố, không để bị động bất ngờ; tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chương trình công tác của Bộ Công an năm 2024.

Cùng với đó là chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM trong triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ phù hợp tình hình thực tế; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; nghiên cứu các loại tội phạm mới trên địa bàn. Đồng thời lưu ý công tác phòng chống tội phạm của TPHCM phải liên kết chặt chẽ với các địa phương khác; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Công an TPHCM đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh cho TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Công an TPHCM cố gắng thúc đẩy ứng dụng về dữ liệu dân cư kết nối với các lĩnh vực khác để phục vụ người dân tốt hơn; quan tâm xây dựng, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng CAND; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Công an TPHCM thực sự là chỗ dựa tin cậy của người dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà và chúc tết Ban Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân dịp Tết Giáp Thìn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an TPHCM năm mới sức khỏe, đoàn kết, tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công mới, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân thành phố nói riêng, cho sự phát triển, bình yên của đất nước nói chung.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM báo cáo thành tích của lực lượng công an TPHCM trong năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu ý kiến, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cam kết sẽ quyết tâm cao nhất, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong đêm giao thừa, lực lượng trực tiếp chiến đấu của công an TPHCM trực chiến 100% quân số. Công an TPHCM cũng quán triệt tinh thần trực chiến, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, triển khai các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ người dân vui xuân, đón tết an toàn.

