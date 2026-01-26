Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai thu sai gần 1,3 tỷ đồng của sinh viên

Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành Kết luận số 03/KL-TT về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng các khoản thu lệ phí tiền vệ sinh, tiền tăng tiết, tiền lệ phí xét tốt nghiệp và tiền lệ phí nhận bằng tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.

Theo kết luận, từ năm 2021 đến 2023, trường tổ chức thu tiền xét tốt nghiệp của sinh viên không đúng quy định với số tiền hơn 545 triệu đồng. Do đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai phải trả lại số tiền đã thu và chịu toàn bộ chi phí tổ chức trả lại tiền cho sinh viên. Trong trường hợp không thể thực hiện việc trả lại số tiền này cho học sinh, sinh viên thì sung vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cũng trong thời gian trên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai tổ chức dạy thêm có thu tiền 100.000 đồng/học kỳ/học sinh không đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định: "Trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông”.

Do đó, trường phải trả lại số tiền gần 750 triệu đồng đã thu của sinh viên và chịu toàn bộ chi phí tổ chức trả lại. Trong trường hợp không thể thực hiện việc trả lại số tiền này cho học sinh, sinh viên thì sung vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Ngoài ra, trường tổ chức thu tiền nhận bằng tốt nghiệp với mức giá 50.000 đồng/sinh viên, nhưng chưa đưa cụ thể mức giá trong quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2021 đến năm 2022, đơn vị không ghi sổ sách nguồn thu tiền vệ sinh (gần 150 triệu đồng) của sinh viên mà đến năm 2023 mới bổ sung là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Kế toán năm 2015.

Từ các sai phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai do trong quá trình quản lý và điều hành từ năm 2021 đến năm 2023 thiếu kiểm tra, theo dõi và đôn đốc đối với công tác đào tạo, công tác kế toán của đơn vị; thu tiền xét tốt nghiệp, tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền không đúng quy định.

Ngày 14-1-2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đã được hợp nhất và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai.

PHÚ NGÂN