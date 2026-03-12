TPHCM: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục

Sáng 12-3, đại diện các sở, ngành; UBND phường/xã và hiệu trưởng các đơn vị trường học đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng đối ngoại và hội nhập quốc tế ngành giáo dục và đào tạo” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông, TPHCM_ giao lưu với đoàn sinh viên sư phạm Hàn Quốc trong năm học 2025-2026

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, TPHCM hiện có quy mô 2,6 triệu học sinh. Với truyền thống là địa phương đi đầu cả nước trong thí điểm cơ chế đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế không còn là yếu tố tùy chọn mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để đào tạo ra các thế hệ công dân toàn cầu.

Thời gian qua, hàng loạt quyết sách của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, đề án của UBND TPHCM đã được ban hành, trở thành cơ sở pháp lý quan trọng để biến chính sách thành hành động thực tiễn hướng đến mục tiêu giáo dục tiệm cận chuẩn thế giới, phù hợp thực tiễn tại Việt Nam.

“Cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế của hoạt động hợp tác quốc tế hiện nay như: tính đồng bộ chưa cao, năng lực hội nhập của nhiều đơn vị, khu vực còn hạn chế. Nhiều trường còn lúng túng trong triển khai chương trình nước ngoài, đội ngũ thực hiện đa số kiêm nhiệm”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Các đại biểu dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng đối ngoại và hội nhập quốc tế ngành giáo dục và đào tạo” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức sáng 12-3

Để nâng cao chất lượng đối ngoại và hội nhập quốc tế, bà Lê Thụy Mỵ Châu cho hay, ngành giáo dục sẽ tập trung 5 nhóm giải pháp chính. Thứ nhất, chuẩn hóa quy trình quản trị, thiết lập quy trình chuẩn trong thực hiện, phân cấp mạnh mẽ kết hợp với hậu kiểm. Thứ hai, bồi dưỡng đội ngũ hạt nhân làm nhiệm vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế, đổi mới tư duy quản lý giáo dục quốc tế. Thứ ba, số hóa hoạt động ngoại giao và hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thứ tư, đẩy mạnh chương trình nước ngoài, tăng cường công nhận văn bằng, chứng chỉ quốc tế. Thứ năm, huy động nguồn lực tổng thể, tạo điều kiện cho các trường học tiếp cận môi trường quốc tế.

Theo Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy trình hợp tác nước ngoài có nhiều thay đổi so với trước đây. Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị cần có sự thống nhất giữa 168 phường, xã và cơ sở giáo dục trên toàn thành phố để việc thực hiện đúng và chuẩn.

Qua thống kê, trong năm 2025, ngành giáo dục và đào tạo đã tiếp khoảng 300 đoàn nước ngoài thăm và làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số hoạt động giao lưu còn mang tính đột xuất, tập trung ở một số đơn vị làm tốt, chưa trở thành hoạt động đồng bộ trong toàn ngành.

Ông Hồ Tấn Minh đề nghị các cơ sở giáo dục đưa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vào một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục trong năm học, có kế hoạch thực hiện bài bản, chi tiết, tránh bị động trong việc tiếp đoàn hoặc vì mục tiêu không phục vụ giáo dục. Tới đây, hợp tác quốc tế sẽ đưa vào một trong những tiêu chí thi đua của các cơ sở giáo dục.

Về phía các sở, ngành, các ý kiến đề xuất ngành giáo dục phát động phong trào học ngoại ngữ trong toàn ngành để nâng cao năng lực tự thân của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Song song đó, cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ phụ trách công tác đối ngoại gồm: nghiệp vụ đối ngoại, kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế....

THU TÂM