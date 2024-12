Trường Đại học An ninh nhân dân: Học viên tham quan thực tế tại tỉnh Bình Thuận

Khoa An ninh đối ngoại Trường Đại học An ninh nhân dân vừa tổ chức chuyến tham quan thực tế tại Công an tỉnh Bình Thuận cho 60 học viên Trung đội VB2_TC5E.

Đến dự buổi trao đổi thực tế công tác bảo vệ an ninh đối ngoại, có Đại tá Trương Văn Giáo, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Bình Thuận. Về phía Khoa An ninh đối ngoại, có đồng chí Thượng tá, Tiến sĩ Phan Văn Đức – Trưởng Khoa An ninh đối ngoại, làm trưởng đoàn và tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa An ninh chính trị đối ngoại; cán bộ quản lý Lớp VB2_TC5E và 60 học viên.

Trong chương trình, đoàn đã được xem phim tư liệu và nghe đại diện lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Bình Thuận giới thiệu khái quát về tổ chức lực lượng An ninh tại Công an tỉnh; báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh đối ngoại trong thời gian qua; diễn biến tình hình an ninh đối ngoại thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo, Đại tá Trương Văn Giáo trao đổi thêm với các đại biểu, học viên Lớp VB2_TC5E những vấn đề phức tạp về an ninh đối ngoại với tình hình hiện nay; hướng xử lý, giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn do lực lượng Công an tỉnh quản lý, phụ trách.

Kết thúc buổi trao đổi thực tế, thay mặt đoàn, Thượng tá, Tiến sĩ Phan Văn Đức đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn tổ chức thành công chương trình tham quan, trao đổi thực tế; giúp tập thể học viên Lớp VB2_TC5E hiểu thêm về thực tiễn công tác an ninh đối ngoại trong tình hình hiện nay cũng như phương hướng, cách thức tổ chức xử lý, giải quyết một số tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Tiếp đó, đoàn đã đến Lữ đoàn 681, tham quan, nghe báo cáo và trao đổi những vấn đề có liên quan đến tình hình thực tế công tác sẵn sàng chiến đấu, mối quan hệ phối hợp giữa Lữ đoàn 681 với các đơn vị của Công an tỉnh Bình Thuận trong bảo đảm an ninh đối ngoại trên địa bàn.

Chương trình học tập thực tế đã thành công tốt đẹp, góp phần gắn chặt giữa công tác đào tạo lý luận với thực tiễn, đồng thời tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, giáo viên và học viên Trường Đại học An ninh nhân dân với cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Bình Thuận và Lữ đoàn 681. Qua đó giúp học viên củng cố, nâng cao nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ an ninh, trật tự của Công an các đơn vị, địa phương.

