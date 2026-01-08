Trường đại học phải được đặt đúng vị trí trung tâm của tiến trình phát triển

Chiều 8-1, tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM (hội đồng), chủ đề “Phát huy vai trò của hội đồng đối với vùng siêu đô thị TPHCM: Kết nối - Hội nhập - Đổi mới sáng tạo”.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng.

Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành, doanh nghiệp và hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HÙNG

Tại hội nghị, Sở KH-CN TPHCM báo cáo về các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực khoa học – công nghệ; ĐHQG TPHCM trình bày giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua liên kết vùng Đông Nam bộ, ĐBSCL, các chương trình chiến lược trong xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm tiên tiến, đào tạo nhân lực chất lượng cao; Trường ĐH Tôn Đức Thắng đề xuất mô hình tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực giữa các trường đại học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng…

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các thành viên của hội đồng. Ảnh: THANH HÙNG

Cùng với đó, hội nghị tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung trọng tâm, gồm chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển sàn giao dịch tín chỉ carbon; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; và các ngành kinh tế tiềm năng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57.

Các tập đoàn công nghệ cũng thảo luận vấn đề phát triển các ngành kinh tế tiềm năng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57, những đột phá để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, trong đó nhấn mạnh kinh tế tầm thấp và các ngành liên quan vi mạch, bán dẫn, công nghệ, UAV, fintech, AI…

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THANH HÙNG

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TPHCM đang đứng trước bước ngoặt chiến lược, khi các yếu tố tăng trưởng truyền thống như đất đai, vốn và lao động giá rẻ đã chạm giới hạn.

Để bứt phá, thành phố buộc phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo. Con đường phía trước đòi hỏi phải dựa chủ yếu vào tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là động lực cốt lõi cho giai đoạn phát triển mới.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, một thành phố không thể có năng lực cạnh tranh toàn cầu nếu thiếu hệ thống đại học mạnh. Nếu không có sự tham gia chủ động của các nhà khoa học và cơ chế hợp tác thực chất giữa "Chính quyền - Đại học - Doanh nghiệp", thì các định hướng lớn sẽ rất khó chuyển hóa thành hành động cụ thể hay tạo ra tăng trưởng.

Do đó, các trường đại học phải được đặt vào đúng vị trí trung tâm của tiến trình phát triển. Các trường không nên chỉ thụ động triển khai chủ trương, mà phải là những chủ thể dẫn dắt tri thức và trực tiếp cung cấp năng lực thực thi cho thành phố.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: THANH HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM đặt hàng hệ thống đại học tập trung 2 yêu cầu cấp bách. Một là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố cần những nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà phải có tư duy toàn cầu, làm chủ công nghệ mới và nắm bắt được nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Hai là đưa khoa học - công nghệ vào đời sống thực chất và mong muốn tri thức không chỉ nằm trên giấy mà phải đi thẳng vào sản xuất, quản trị đô thị, y tế, logistics và tài chính.

Với vị thế là một siêu đô thị đang đối mặt những thách thức phức tạp chưa từng có tiền lệ, TPHCM cần sự đồng hành từ các trường để tháo gỡ khó khăn.

“TPHCM sẵn sàng dành các chính sách ưu tiên rõ ràng và vượt trội cho những đơn vị tiên phong. Cụ thể, thành phố sẽ ưu tiên quỹ đất, quy hoạch, rút gọn tối đa thủ tục đầu tư và cấp phép hành chính cho các trường học, bệnh viện và doanh nghiệp. Mục tiêu là tạo ra giá trị cộng hưởng để các trường có điều kiện mở rộng quy mô, doanh nghiệp phát triển bền vững và người dân được thụ hưởng một đô thị đáng sống hơn”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định.

THANH HÙNG