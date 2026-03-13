Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu số lượng học sinh giỏi cấp thành phố

Sáng 13-3, Sở GD-ĐT TPHCM công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026. Qua thống kê, có 223/242 trường tham gia kỳ thi có học sinh đạt giải.

Học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026 vào sáng 4-3-2026

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026 trên địa bàn TPHCM có 242 trường THPT tham dự.

Trong đó, 223 trường có học sinh đạt giải (tỷ lệ 92,15%), gồm 158 trường THPT công lập (70,85%) và 65 trường tư thục (29,15%). 41 trường có học sinh đạt giải nhất gồm 37 trường công lập và 4 trường ngoài công lập.

Các trường có nhiều học sinh đạt giải: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (305 học sinh), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (202 học sinh), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (177 học sinh), Trường THPT Gia Định (156 học sinh), Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (142 học sinh), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (125 học sinh), Trường THPT chuyên Hùng Vương (117 học sinh), Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (115 học sinh).

Đây là kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đầu tiên sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Do đó, số lượng thí sinh dự thi tăng cao so với năm 2025 với 9.082 thí sinh tham gia kỳ thi.

Môn thi có số thí sinh dự thi đông nhất là môn tiếng Anh (1.203 học sinh), kế đó là môn Ngữ văn (1.095 học sinh), môn Toán (1.059 học sinh), môn Vật lý (945 học sinh), môn Hóa học (919 học sinh)…

Môn thi có ít thí sinh tham gia dự thi nhất là môn tiếng Nhật (33 học sinh), môn tiếng Pháp (39 học sinh).

Năm học 2025-2026, đối tượng tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố là học sinh đang học lớp 12 tại các trường phổ thông trên địa bàn, có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2025 - 2026 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các trường.

Riêng học sinh lớp 12 trong đội tuyển học sinh giỏi của thành phố, đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia không được tham gia kỳ thi này do đã được công nhận đạt giải nhất cấp thành phố.

Học sinh lớp 12 của các lớp chuyên, trường chuyên đều phải tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Về số lượng dự thi, Trường Phổ thông năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) cử tối đa 10 học sinh/môn thi. Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học còn lại cử học sinh dự thi các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, tiếng Anh tối đa 5 học sinh/môn thi; các môn tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung tối đa 10 học sinh/môn thi.

