Truy hô khi phát hiện người lạ vào nhà, người phụ nữ bị trộm kề dao cướp

Vào trưa 12-12, chị G. đang chăm con ở nhà tại huyện Bình Chánh, TPHCM thì phát hiện có người đàn ông lạ lẻn vào nhà lấy 2 chiếc ĐTDĐ đang cắm sạc nên hô hoán. Lúc này, đối tượng rút dao kề vào cổ chị G. uy hiếp.

Chị G. lo sợ vì trong nhà có trẻ con nên không dám hô hoán chống trả. Sau đó, đối tượng lấy tài sản ra xe đồng bọn rồi tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Nhận tin, Công an xã Bình Hưng cùng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra truy xét và xác định Chánh, Lộc là nghi phạm. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được cả 2 và thu hồi tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành vi do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản. Theo công an, Chánh và Lộc đều là đối tượng nghiện ma túy nặng và nhiều lần đi cai nghiện.

Thời điểm cuối năm, các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản hoạt động mạnh. Công an TPHCM khuyến cáo người dân nên cẩn thận trong quản lý, bảo quản tài sản cá nhân và có biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là khi ở nhà một mình.

CHÍ THẠCH