Truy nã người nước ngoài dùng dao "truy sát" người bảo lãnh nợ cho mình

Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã Zhang JinWen (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc; thường trú tỉnh Giang Tô, Trung Quốc; hộ chiếu E69780362; lưu trú tại chung cư An Phú, đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TPHCM) về tội “Giết người”.

Công an TPHCM truy nã truy nã Zhang JinWen

Theo Công an TPHCM, năm 2018, ông Wang Zi Heng (SN 1982, mang quốc tịch Trung Quốc, lưu trú quận Bình Tân) quen biết với JinWen. Tháng 5-2019, ông Heng bảo lãnh cho JinWen mượn 20.000 USD từ một người bạn của mình. Sau đó, JinWen không trả nợ nên ông Heng phải nhiều lần nhắc nhở, hối thúc.

Tối 18-5-2019, JinWen hẹn gặp ông Heng tại một quán cà phê ở phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) để nói chuyện. Sau đó, JinWen đi vào nhà vệ sinh rồi quay ra rút dao chém nhiều nhát vào người ông Heng.

Ông Heng bỏ chạy, nhưng JinWen cầm dao chạy theo. Đuổi không kịp, JinWen quay lại lấy xe máy tiếp tục đuổi theo ông Heng. Nạn nhân chạy tới đường Vành Đai Trong nằm gục xuống đường và JinWen vội tẩu thoát.

Người dân phát hiện ông Heng bị thương nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai ngày sau, nạn nhân tới công an trình báo.

Công an quận Bình Tân lập hồ sơ và chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra thụ lý theo thẩm quyền. Sau quá trình điều tra, Công an TPHCM vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm với Zhang JinWen về tội “Giết người”.

Công an đề nghị ai biết và bắt giữ được Zhang JinWen thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự (Đội 2), Công an TPHCM (số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1), gặp điều tra viên Nguyễn Huỳnh Phước Thọ, số điện thoại 0913.389.008 để cung cấp thông tin.

TRUNG DŨNG