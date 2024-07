Truy tìm hung thủ đâm một người đàn ông tử vong

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 22-7, tại hẻm 125/9, đường Trần Văn Dư (phường An Xuân, TP Tam Kỳ), người dân trong khu vực nghe một tiếng la lớn. Khi mọi người chạy ra hẻm thì thấy một người đàn ông bị đâm trong tình trạng nguy kịch.

Nơi ông H. bị đâm tử vong

Ngay lúc đó, người dân địa phương gọi báo cho lực lượng công an và xe cấp cứu đến để đưa đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Qua kiểm tra, nạn nhân là ông Hồ Bá H. (44 tuổi, ở khu phố 6, phường An Sơn, TP Tam Kỳ).

“Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an TP Tam Kỳ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường. Hiện công an đang nỗ lực truy tìm hung thủ gây án”, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin thêm.

NGUYỄN CƯỜNG