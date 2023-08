Truy tố cựu Trưởng phòng CSGT cấp 5.056 biển số xe sai quy định

Lợi dụng chức vụ, Nguyễn Bá Quận, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh An Giang và 4 cán bộ cấp dưới đã can thiệp hệ thống phần mềm để cấp tổng cộng 5.056 biển số xe sai quy định, trong đó có nhiều biển số được đánh giá là cực “đẹp”.

Chiều 25-8, Viện KSND tỉnh An Giang cho hay đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Bá Quận (61 tuổi), Nguyễn Hữu Ân (48 tuổi), Bùi Quốc Khánh (33 tuổi), Nguyễn Hoàng Em (48 tuổi) và Võ Chí Linh (43 tuổi) cùng tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các bị can từng là Trưởng phòng và cán bộ quản lý thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, nhằm công khai, minh bạch việc cấp biển đăng ký xe cho tổ chức và cá nhân, Bộ Công an đã triển khai phần mềm quản lý phương tiện cơ giới trên phạm vi toàn quốc. Nhóm 5 bị can nói trên được cấp quyền đăng nhập để vận hành hệ thống phần mềm.

Lợi dụng quyền quản trị này, các bị can đã can thiệp phần mềm trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký mới, sang tên trong và ngoài tỉnh, thu hồi, cải tạo xe, xác minh trong tỉnh, cập nhật trạng thái phương tiện ô tô…

Từ tháng 8-2012 đến tháng 6-2021, bị can Quận với vai trò thủ trưởng đã chỉ đạo, giao tài khoản quyền lãnh đạo cho 4 bị can là cấp dưới can thiệp hệ thống cấp sai quy định tổng cộng 5.056 biển số xe. Trong đó, có nhiều biển số thuộc loại cực “đẹp” với dãy số cuối gồm: 06666, 06660, 06869, 12345. 04567, 09899…

Phần lớn biển số “đẹp” được nhóm bị can ưu ái cấp cho người thân, lãnh đạo trong tỉnh, bạn bè, người có quan hệ làm ăn… Đáng chú ý, Công ty xe khách Hùng Cường chỉ là doanh nghiệp tư nhân nhưng nhờ quen với Quận cũng được ưu ái cấp hàng chục biển số "đẹp".

Dù những người nhận biển số “đẹp” đều khai được cho không, không phải chi tiền, nhưng quá trình điều tra cho thấy có sự tham gia của một số đối tượng giữ vai trò “cò”, môi giới để thực hiện quy trình cấp biển số với mức phí từ 1 - 50 triệu đồng/lần. Nội dung này Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh An Giang đã tách ra điều tra riêng trong 1 vụ án khác.