Từ 4-10, được xem các nhóm nhạc châu Á thi đấu tại Việt Nam trên VTV3

Đội hình Tân Binh Thăng Cấp

Trước đó, top 30 thí sinh tham gia chương trình có 100 ngày để học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên sâu với đội ngũ chuyên gia hàng đầu đến từ Hàn Quốc và Việt Nam. Họ trải qua 7 kỳ sát hạch và 11 gương mặt tài năng được chọn để tạo thành đội hình Tân Binh Thăng Cấp. Sắp tới họ sẽ bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế - cũng là giai đoạn chính thức tìm ra đội hình nhóm nhạc chính thức ra mắt thực tế cuối cùng.

Hành trình thi đấu sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần, trên VTV3 kể từ ngày 4-10. Tại giai đoạn này, đội hình Tân Binh Thăng Cấp sẽ có cơ hội được thi đấu, giao lưu, học hỏi cùng các nhóm nhạc quốc tế chuyên nghiệp trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan... Đây là bước đệm giúp các thành viên tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, nâng cao bản lĩnh sân khấu trước khi ra mắt. Khán giả trong nước cũng có cơ hội xem các nhóm nhạc châu Á thi đấu, trình diễn tại Việt Nam.

Theo nhà sản xuất, nhóm ra mắt chính thức sẽ có số lượng thành viên giới hạn và được lựa chọn kỹ lưỡng. Đội ngũ sản xuất chương trình gồm có: Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV, Stage D.O.P Trần Quốc Vương, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang…

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng Giám đốc YeaH1 Group, cho rằng, chương trình sẽ tạo cú hích mới, đưa tài năng âm nhạc Việt Nam lên bản đồ thế giới

Đặc biệt, với mục tiêu hướng đến thị trường quốc tế thông qua dự án “Tân Binh Toàn Năng”, YeaH1 Group - đơn vị sản xuất chương trình, công bố hợp tác cùng Sony Music Entertainment - một trong những tập đoàn âm nhạc lớn nhất thế giới.

Sự hợp tác giữa các đơn vị sản xuất, đào tạo, tập đoàn âm nhạc trong và ngoài nước mở ra hướng đi mới cho nền công nghiệp âm nhạc

TIỂU TÂN