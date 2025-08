Tư duy mới, tầm nhìn xa

Theo Quyết định 341-NQ/TW, tổng số đại biểu tham dự Đại hội XIV là 1.588, con số cao nhất qua các kỳ đại hội của Đảng. Điều đáng chú ý nằm ở việc phân bổ đại biểu hợp lý, thể hiện sự linh hoạt, công bằng và phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, những tỉnh, thành phố không hợp nhất vẫn giữ nguyên số lượng 13 đại biểu như trước. Các đảng bộ được hợp nhất từ 2 đơn vị hành chính được phân bổ 24 đại biểu (tăng 11), từ 3 đơn vị là 35 đại biểu (tăng 22). Những đảng bộ có vai trò chiến lược như Hà Nội, TPHCM hay Đảng bộ Quân sự Trung ương, Đảng bộ Công an Trung ương đều được bổ sung 10 đại biểu mỗi nơi. Sự quan tâm đặc biệt này cho thấy Đảng luôn đề cao vai trò của các địa phương đầu tàu và các lực lượng có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Một trong những nội dung nổi bật của Quyết định 341-NQ/TW là bảo đảm tiếng nói đại diện cho mọi địa phương, vùng miền, nhất là những khu vực chịu tác động từ quá trình sắp xếp, thể hiện rõ nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không chỉ trong chính sách an sinh xã hội mà cả trong tổ chức và hoạt động chính trị của Đảng. Trong đó, việc tăng số lượng đại biểu ở các đảng bộ hợp nhất tạo sự động viên, khích lệ và là thông điệp khẳng định tính dân chủ, bảo đảm sự tham gia đầy đủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương vào quá trình hoạch định các quyết sách lớn của đất nước. Đây là nền tảng để mọi tiếng nói chính đáng đều được phản ánh tại diễn đàn chính trị cao nhất của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với sự phân bổ đại biểu khoa học và cân đối, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn tập trung trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược của đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước. Sự hiện diện đầy đủ, đa dạng các thành phần, khu vực, lực lượng sẽ tạo nên một không khí thảo luận dân chủ, cởi mở, sâu sắc, góp phần làm phong phú các nội dung thảo luận. Khi đó, những quyết sách đưa ra sẽ mang tầm vóc thời đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới với những thời cơ và thách thức đan xen.

Sự phân bổ số lượng đại biểu đã nêu cho thấy nỗ lực không chỉ nhằm phục vụ yêu cầu từ bên trong của Đảng, mà còn là biểu hiện sinh động của sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân, giữa Trung ương với cơ sở, giữa kế thừa với khát vọng phát triển bứt phá. Qua đó để mỗi đại biểu tham dự Đại hội là thực sự là đại diện ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng, khát vọng phát triển của hàng triệu cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa Trung ương với địa phương, giữa lý luận với thực tiễn.

Có thể khẳng định, Quyết định 341-QĐ/TW là một minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới, tinh thần dân chủ và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Trên nền tảng đó, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, trở thành dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai của dân tộc.

VÕ NGỌC TOẢN