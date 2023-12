Miền Bắc ấm dần, nhiệt độ tăng

Ngoại thành Hà Nội, trời nắng nhẹ, thời tiết ấm dần lên. Ảnh: VĂN PHÚC

Sáng 29-12, những nơi vẫn có nền nhiệt dưới 15 độ C nằm ở hầu hết khu vực Đông Bắc bộ và Tây Bắc bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái… TP Điện Biên Phủ sáng nay vẫn 9 độ C, TP Lào Cai 12 độ C.

Trong khi hầu hết các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng và Hà Nội đều có nền nhiệt 17-18 độ C trở lên. Sáng sớm có sương mù, trưa chiều sẽ hửng nắng ấm, không còn rét đậm rét hại như trước nữa.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 29-12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Tây Nguyên và Nam bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

VĂN PHÚC