Tư vấn ngành nghề - Thông tin tuyển sinh

- Em muốn học ngành Sư phạm mầm non hệ cao đẳng. Xin hỏi tại TPHCM có trường nào đào tạo ngành này? (MINH THÁI, quận Gò Vấp, TPHCM)

Th.S NGUYỄN HOÀNG TIÊN, Giám đốc Tuyển sinh và Truyền thông Hệ thống giáo dục Đại Việt: Hiện nay, ngành Sư phạm giáo dục mầm non chỉ đào tạo ở các trường cao đẳng. Tại TPHCM, ngoài Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM (công lập) còn có Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (tư thục) tuyển sinh ngành Sư phạm giáo dục mầm non. Ngành này tuyển sinh theo quy định chung của Bộ GD-ĐT (điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT). Riêng tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, trường tuyển sinh bằng hình thức kết hợp xét tuyển bằng học lực THPT kèm thi sơ tuyển năng khiếu đầu vào theo tổ hợp môn xét tuyển M00, M01 và M09 (môn Văn và các môn thi năng khiếu gồm đọc, kể chuyện, hát, múa). Học phí ngành này khoảng 10.000.000 đồng/học kỳ, không tăng trong suốt quá trình học. Chương trình đào tạo sẽ trang bị những kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ, làm đồ chơi, dạy hát, dạy múa... với 70% thời lượng học thực hành. Ngoài ra, chương trình đào tạo còn trang bị thêm những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, làm hồ sơ xin việc... để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Sinh viên ra trường có rất nhiều cơ hội làm việc, vì hiện nay nhu cầu về giáo viên mầm non đang rất lớn, đặc biệt là tại TPHCM. Ngoài làm việc trong những lớp, trường mầm non công lập, tư thục, trường mầm non quốc tế, người học cũng có thể học liên thông lên đại học.