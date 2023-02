Ngày 22-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) giảm 22,2% so với trung bình 4 tuần trước, tuy nhiên vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm.

Cụ thể, tuần qua, TPHCM ghi nhận 378 trường hợp mắc bệnh SXH, giảm 22,2 % so với trung bình 4 tuần trước, số ca nội trú giảm 29,1% và ngoại trú giảm 15%, không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH. Có 19/22 quận huyện có số ca giảm so với số mắc trung bình 4 tuần trước, có 7/312 phường xã có số ca bệnh tăng ở mức ngưỡng báo động.

Tính từ đầu năm đến nay, Thành phố ghi nhận 3.916 trường hợp mắc SXH, tăng khoảng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022 (1.918 ca). Trong tuần, toàn thành phố ghi nhận 32 ổ dịch SXH mới phát sinh ở 32 phường, xã thuộc 12/22 quận huyện, TP Thủ Đức.

Tổng số ổ dịch được xử lý phun hoá chất trong tuần là 64 ổ dịch và không có phường, xã nào xử lý ổ dịch diện rộng. Có tổng cộng 97 lượt thực hiện diệt lăng quăng tại các ổ dịch, các điểm nguy cơ tại 74 phường, xã thuộc 18/22 quận huyện, TP Thủ Đức.

Tuần qua, Thành phố ghi nhận 48 trường hợp mắc bệnh Tay chân miệng (TCM), giảm 1% so với trung bình 4 tuần trước đó. Trong đó số ca bệnh giảm nhiều hơn ở các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và tăng nhẹ ở các trường hợp khám ngoại trú. Số mắc tích lũy từ đầu năm đến nay là 366 ca.

Trong tuần qua, TPHCM ghi nhận 6 ca bệnh xác định nhiễm SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố (bao gồm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, 1 ca xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính có yếu tố dịch tễ). Số ca Covid-19 xác định tích luỹ từ đầu năm 2023 đến nay là 116 ca.

Hiện TPHCM đã tiêm được 23.590.039 mũi vaccine Covid-19 (bao gồm 8.700.816 mũi 1; 7.788.436 mũi 2; 683.270 mũi bổ sung; 4.844.075 mũi nhắc lần 1; 1.573.442 mũi nhắc lần 2).