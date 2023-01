WHO: Giai đoạn khẩn cấp của dịch Covid-19 chưa kết thúc

Ủy ban khẩn cấp về Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa nhóm họp để thảo luận về việc liệu tình hình dịch Covid-19 hiện nay còn tương ứng với mức báo động toàn cầu cao nhất hay không.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, giai đoạn khẩn cấp của đại dịch vẫn chưa kết thúc vì số ca tử vong vẫn gia tăng, đồng thời cảnh báo rằng ứng phó toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng “vẫn còn hạn chế”. Theo Tổng Giám đốc WHO, tỷ lệ tử vong hàng tuần đã giảm xuống dưới 10.000 ca vào tháng 10-2022 nhưng đã tăng trở lại kể từ đầu tháng 12-2022.

Ủy ban độc lập trên thường họp 3 tháng một lần để thảo luận về đại dịch và báo cáo với Tổng Giám đốc WHO, người sau đó sẽ quyết định liệu Covid-19 có còn là một tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không. Trên toàn thế giới, gần 665 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 6,7 triệu ca tử vong đã được báo cáo lên WHO. Tuy nhiên, WHO luôn nhấn mạnh rằng con số thực sẽ còn cao hơn nhiều.