Tùng Dương hoài cổ với "The Voice - Timeless"

Chiều 5-11, tại TPHCM, Tùng Dương trình làng album mới Vol.1: The Voice - Timeless . Toàn bộ album được thu hoàn toàn analog , nói như Tùng Dương là như kiểu thu cho radio thời xưa.

Tùng Dương ra mắt album mới. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

The Voice - Timeless là một tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam như: Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn); Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy - Minh Đức Hoài Trinh); Cô đơn (Nguyễn Ánh 9); Nỗi lòng người đi (Anh Bằng); Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên); Một mình (Lam Phương). Điểm đặc biệt của album là thu âm theo kỹ thuật analog chứ không dùng phương pháp kỹ thuật số hiện tại.

Ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ tại buổi ra mắt album mới của Tùng Dương. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Bùi Lan Hương và đông đảo nghệ sĩ chúc mừng Tùng Dương ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngoài nhạc sĩ Hồng Kiên, album cũng quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu hiện nay như Thành Vương (piano), Trịnh Minh Hiền (violin), Doãn Việt Dũng (guitar), Hoàng Hải Bằng (bass), Lê Minh Hiếu (trống), Trần Hồng Nhung (cello), Trung Đông (trumpet), dàn dây Saigon Strings. Nhạc sĩ Thanh Phương đảm nhận phần mix và master.

“Về sản phẩm này, tôi thừa nhận còn vài điều chưa hoàn hảo. Chẳng hạn có những nốt hơi tươi, hoặc hơi non nhưng vẫn quyết định không tác động kỹ thuật số vào. Chính những điều không hoàn hảo khiến bản thân phải nỗ lực hơn nữa trong những dự án tiếp theo… Tiếng hát thay đổi theo năm tháng và chuyện thăng trầm là hết sức bình thường với nghệ sĩ. Tuy nhiên, với mỗi việc, tôi không bao giờ “đẽo cày giữa đường”, Tùng Dương nói.

Theo Tùng Dương, album The Voice - Timeless sẽ mở đầu cho các sản phẩm âm nhạc tiếp nối với mục đích giữ gìn những tinh túy trong tiếng hát của anh và đưa các bài hát bất hủ trở lại với đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách mới mẻ nhưng trân trọng giá trị quá khứ. Những sản phẩm âm nhạc trong chuỗi The Voice - Timeless sẽ được phát hành trên các định dạng audiophile, trước hết là đĩa than, sau đó có thể là các bản ghi âm.

TIỂU TÂN