Tuổi trẻ Công an TPHCM xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố

Sáng 1-11, Công an TPHCM tổ chức hội nghị triển khai phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2023 – 2028 trong Tuổi trẻ Công an TPHCM và ra mắt công trình thanh niên “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Tuổi trẻ Công an TPHCM trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn TPHCM”.

Công an TPHCM cho biết, giai đoạn 2019 – 2023 là giai đoạn với nhiều cam go, thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào trong quá trình trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức Đoàn Thanh niên Công an TPHCM. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an TPHCM, lãnh đạo các cấp dành cho thế hệ trẻ, Tuổi trẻ Công an TPHCM luôn đoàn kết, tiên phong, xung kích, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Qua đó, Tuổi trẻ Công an TPHCM góp phần xây dựng lực lượng Công an TPHCM chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bước vào giai đoạn 2023 – 2028 với 8 nhóm chỉ tiêu và 6 nội dung giải pháp, Tuổi trẻ Công an TPHCM quyết tâm đưa các phong trào gắn với việc “Thanh niên CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” phát triển mạnh mẽ hơn nữa, lan toả đến từng đoàn viên thanh niên Công an xã, phường, thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM biểu dương thành quả của Thanh niên Công an TPHCM đã đạt được trong giai đoạn 2019 – 2023. Việc ra mắt công trình thanh niên “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Tuổi trẻ Công an TPHCM trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn TPHCM” nhằm cụ thể hóa Chỉ thị của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn TPHCM; thể hiện rõ nét tính tiên phong, năng động, chủ động và trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Công an TPHCM.

Phó Giám đốc Công an TPHCM mong thời gian tới, Tuổi trẻ Công an TPHCM cần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất các ý tưởng, nội dung bám sát công tác chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng Công an TPHCM; góp phần xây dựng lực lượng Công an TPHCM trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo hạnh phúc và bình yên cuộc sống cho nhân dân Thành phố.

Dịp này, Công an TPHCM cũng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019 – 2023 của Tuổi trẻ Công an TPHCM; trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn TPHCM cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Hành quân xanh và Tiếp sức mùa thi năm 2023.