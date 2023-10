Công an TPHCM điều tra dấu hiệu trốn thuế của nhà xe Thành Bưởi

Qua xác minh, công an xác định Công ty Thành Bưởi hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH-ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 8-3-2000, thay đổi lần thứ 24 ngày 30-12-2021. Ngành nghề kinh doanh là vận tải hành khách đường bộ. Vốn điều lệ là 80 tỷ đồng (ông Lê Đức Thành góp 67,8 tỷ đồng, chiếm 84,71% và ông Lê Dương góp 12,2 tỷ đồng, chiếm hơn 15%).

Người đại diện pháp luật và là Giám đốc của công ty này là ông Lê Đức Thành; ông Lê Dương giữ chức Phó Giám đốc công ty. Công ty Thành Bưởi và chi nhánh của công ty này thực hiện kê khai, báo cáo quyết toán thuế tại Cục Thuế TPHCM và Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Để phục vụ điều tra nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tạm thời chưa giải quyết cho Công ty Thành Bưởi, các chi nhánh công ty và các cá nhân liên quan thực hiện kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân cho đến khi có ý kiến khác bằng văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Trước đó, ngày 26-10, Công an TPHCM phối hợp Công an quận Bình Thạnh, Công an quận 5 và Công an TP Thủ Đức đồng loạt kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi (đường Lê Hồng Phong, quận 5); các chi nhánh ở đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh và đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức. Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều tài liệu.

Sáng 29-10, nhân viên của nhà xe Thành Bưởi thông báo với khách là ngưng tuyến vận chuyển khách từ TPHCM – Đà Lạt, TPHCM – Cần Thơ, Đà Lạt – Cần Thơ. Với khách đặt chỗ từ trước, nhà xe liên hệ để hoàn tiền. Riêng hàng hóa, nhà xe vẫn nhận vận chuyển.

Ngày 30-10, Sở GTVT TPHCM đã làm việc với Công ty TNHH Thành Bưởi để lập biên bản vi phạm hành chính với 8 lỗi, tổng số tiền đề xuất xử phạt là 90 triệu đồng. Trong đó, có 2 hành vi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ 1 đến 3 tháng.