Công an TPHCM phá gần 150 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

Trong tháng 10, Công an TPHCM đã khám phá 138 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt 375 đối tượng các loại. Trong đó có vụ phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người; truy bắt 3 đối tượng dùng súng cướp gần 4 tỷ đồng của ngân hàng.

Ngày 31-10, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 10-2023 với sự chủ trì của Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Trong tháng qua, Công an TPHCM đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, công an đã khám phá 138 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt 375 đối tượng các loại.

Đáng chú ý, công an đã triệt phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người, bắt tạm giam 4 đối tượng; truy bắt 3 đối tượng dùng súng cướp gần 4 tỷ đồng của ngân hàng ở huyện Hóc Môn; triệt phá 177 vụ, bắt 425 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ trên 56kg ma túy các loại, 7 khẩu súng cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Ngoài ra, công an phát hiện, đấu tranh 98 vụ, 108 cá nhân và 8 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu… Trên lĩnh vực quản lý hành chính, công an tiếp tục thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ Đề án 06 của Chính phủ và tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cư trú trên nền tảng dịch vụ công trực tuyến.

Từ nay đến cuối năm, Công an TPHCM tập trung thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2023.

Triển khai kịp thời, hiệu quả kế hoạch phòng ngừa, răn đe, đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm đường phố, tội phạm liên quan tín dụng đen, tội phạm ma túy, vi phạm; buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo, vật liệu nổ…, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.

Dịp này, Công an TPHCM tổ chức trao khen thưởng của Bộ Công an, UBND TPHCM và Giám đốc Công an TPHCM cho 13 tập thể, 36 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.