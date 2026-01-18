Tuổi trẻ TPHCM hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuổi trẻ TPHCM chọn cho mình cách thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ công trình thanh niên ở khu dân cư đến những phần việc thầm lặng trên từng tuyến đường. Tinh thần xung kích được đo bằng mồ hôi, sự bền bỉ và bằng niềm vui khi đóng góp điều thiết thực cho cộng đồng.

Tại phường Bình Lợi Trung, tuyến hẻm số 2 Tăng Bạt Hổ như được khoác áo mới nhờ bàn tay của hơn 60 bạn trẻ tình nguyện và Hội Yêu rác cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh, xử lý các điểm hư hỏng mặt hẻm, tiến hành vá bê tông những vị trí xuống cấp.

Tuổi trẻ phường Bình Lợi trung và các thành viên của Hội Yêu rác miệt mài làm việc giữa đêm

Bí thư Đoàn phường Bình Lợi Trung Nguyễn Thùy Bảo Trân cho biết, toàn bộ công trình được xã hội hoá về kinh phí và vận động 100% công thực hiện. Đoàn phường đã nhận được sự đồng thuận cao, ủng hộ của các cô chú cấp uỷ chi bộ khu phố và người dân sinh sống trong tuyến hẻm. Người dân còn ngỏ ý muốn hỗ trợ thêm nguồn lực để các bạn tiếp tục thực hiện các công trình tương tự cho địa phương.

Mặt đường hư hỏng được sửa sang, thắp sáng giúp đảm bảo an toàn giao thông cho bà con

“Công trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt cho người dân trên địa bàn”, chị Nguyễn Thùy Bảo Trân chia sẻ.

Đến vùng đất thép Củ Chi, những người thợ điện trẻ tuổi chọn cách cống hiến bằng chính chuyên môn của mình, Chi đoàn cơ sở Công ty Điện lực Củ Chi đã triển khai sửa chữa, cải tạo hệ thống điện sinh hoạt cho 2 hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Tân Thạnh Tây và ấp 18, xã Phú Hòa Đông, góp phần bảo đảm an toàn điện trong sinh hoạt hằng ngày cho người dân.

Chi đoàn cơ sở Công ty Điện lực Củ Chi sửa chữa, cải tạo hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ gia đình

Chia sẻ thêm về các hoạt động chào mừng Đại hội, chị Dư Thụy Huyền Trân, Bí thư Chi đoàn cơ sở Công ty Điện lực Củ Chi, Đoàn Tổng công ty Điện lực TPHCM cho biết, đơn vị vừa hoàn thành công trình “Thắp sáng tuyến hẻm”, lắp đặt 5 bộ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời trên tuyến đường Bùi Thị Mộng, ấp Phú Thuận, xã An Nhơn Tây, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và bảo đảm an ninh khu vực vào ban đêm.

Lắp đặt đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Củ Chi

Tại phường An Phú Đông, màu áo xanh tình nguyện cùng người dân khu phố 48 dọn dẹp vệ sinh, làm rạch lòng rạch, biến tuyến rạch Ấp Tình trở nên khang trang hơn. Cùng với đó, 100 cây sen được trồng mới nhằm cải tạo môi trường; treo cờ Tổ quốc dọc tuyến, góp phần tạo diện mạo khang trang, tươi mới cho khu dân cư.

Dọn dẹp vệ sinh và trồng hoa sen rạch Ấp Tình

Công trình “Tuyến rạch nở hoa” và “Đường cờ Tổ quốc” không chỉ làm đẹp mỹ quan đô thị mà còn gieo vào lòng người dân ý thức bảo vệ môi trường, cùng nhau xây dựng một không gian sống xanh - sạch - đẹp.

Đường cờ xung quanh tuyến rạch Ấp Tình

Không chỉ sôi nổi trên các công trình thực tế, sức trẻ Thành phố còn tạo nên một làn sóng cảm xúc trên không gian số. Chiến dịch thay ảnh đại diện "phủ đỏ" mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia, như một lời khẳng định niềm tin sắt son với Đảng.

Tại phường Xuân Hòa, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc đã triển khai hoạt động với hơn 2.000 ảnh đại diện được đổi, “phủ đỏ” trên các nền tảng mạng xã hội. “Những hình ảnh là lời cam kết về tinh thần yêu nước, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng trở thành những chủ thể trung tâm tạo nên những kỳ tích mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa Lê Thanh Bình chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên phường Xuân Hòa hưởng ứng chiến dịch thay ảnh đại diện "phủ đỏ" mạng xã hội

Song song đó, Đoàn phường đã nhận thông điệp của tuổi trẻ gửi tới Đại hội, thu hút sự tham gia rộng rãi của đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn. Hơn 300 thông điệp đã được gửi gắm, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của thế hệ trẻ đối với Đại hội. Các thông điệp tiêu biểu đang được Đoàn phường chọn lọc và đăng tải tuyên truyền, lan tỏa niềm tin sắt son và niềm tự hào của tuổi trẻ vững bước dưới cờ Đảng.

Điểm nhấn ý nghĩa của các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu là chương trình “Tết Việt” với 1.000 phần quà nghĩa tình dành tặng cho ngư dân đang bám biển và các phạm nhân đang nỗ lực cải tạo.

Những công trình thiết thực cứ thế được nghĩ và làm, như những đóa hoa tươi thắm nhất mà tuổi trẻ Thành phố kính dâng lên Đảng. Bằng sức trẻ và tinh thần cống hiến, đoàn viên, thanh niên Thành phố mang tên Bác đang góp phần làm đẹp không gian đô thị, lan tỏa giá trị nhân văn, khẳng định niềm tin sắt son với Đảng.

CẨM TUYẾT - NGUYỄN NAM - THU HOÀI