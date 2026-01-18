Tuổi trẻ TPHCM hưởng ứng ngày cao điểm “Xuân chiến sĩ”

Trong khuôn khổ chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026, ngày 18-1, ngày cao điểm “Xuân chiến sĩ” được tổ chức sôi nổi tại TPHCM, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Ban Chỉ huy chiến dịch Xuân tình nguyện TPHCM đã triển khai ngày cao điểm “Xuân chiến sĩ” tại nhiều đơn vị: Trung đoàn Gia Định; Trung đoàn 251, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Đồn Biên phòng Thạnh An cùng một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Hồ Thị Ánh Tuyết tặng quà cho các chiến sĩ

Tại các điểm tổ chức, chuỗi hoạt động được triển khai bài bản, giàu ý nghĩa.

Nổi bật với nghi thức chào cờ; các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, chiến sĩ; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; trao gửi thiệp xuân của đội viên, thiếu nhi; tham quan, tìm hiểu môi trường sinh hoạt, huấn luyện trong doanh trại quân đội; lễ kết nạp đoàn viên mới và trao tặng quà tết đến các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Đăng Khoa trao quà tết đến người dân

Các tiết mục văn nghệ giao lưu trong ngày cao điểm

Đội viên, thiếu nhi trao thiệp xuân đến các chiến sĩ

Cùng tham gia hoạt động gói bánh chưng

* Cùng ngày, đội hình chiến sĩ Xuân tình nguyện của Liên chi đoàn Ngành Quản lý nhà nước, Học viện Cán bộ TPHCM đã hào hứng tham gia hưởng ứng ngày cao điểm. Điểm nhấn là hành trình trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Thạnh”, hoạt động dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ; cùng các chương trình “Nghĩa tình quân dân”, “Hoa xuân chiến sĩ”...

Đội hình chiến sĩ Xuân tình nguyện của Liên chi đoàn Ngành Quản lý nhà nước, Học viện Cán bộ TPHCM đến dâng hương, nghe thuyết minh tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ

Thông qua hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi vận động liên hoàn, tặng quà và tìm hiểu đời sống, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, đã góp phần thắt chặt tình quân dân, bồi đắp lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên.

CẨM TUYẾT