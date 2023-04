Tưởng niệm 55 năm ngày các liệt sĩ hy sinh ở Cầu Nhe

Sáng 8-4, tại xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với TP Hải Phòng tổ chức lễ tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 53 liệt sĩ và khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử Cầu Nhe.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh có vị trí trọng yếu, nhiều địa danh đã đi vào lịch sử, trong đó có Cầu Nhe. Cầu Nhe nằm trên tuyến tỉnh lộ 12, thuộc địa phận xã Vĩnh Lộc (nay là xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), là cửa ngõ quan trọng chung huyết mạch với Ngã ba Đồng Lộc, nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Đây cũng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay địch.

Cách đây 55 năm, sau hơn một tháng huấn luyện, Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử (Đoàn 1019) Quân khu 3, Bộ Tư lệnh TP Hải Phòng nhận lệnh vào miền Nam chiến đấu. Đến trưa ngày 15-4-1968, khi đơn vị vừa đi qua khu vực Cầu Nhe thì bị máy bay địch phát hiện và trút bom vào giữa đội hình.

Trong khoảnh khắc đau thương, 70 người vĩnh viễn nằm xuống nơi đây. Riêng Tiểu đoàn 351 có 53 cán bộ, chiến sĩ - những người con thân yêu của TP Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc đã anh dũng hy sinh; số còn lại là bộ đội và dân quân địa phương.

Sau chiến tranh, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Can Lộc và thân nhân, đồng đội các liệt sĩ đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Can Lộc, dưới chân núi Hồng Lĩnh. Số còn lại, các anh vẫn đang nằm trong lòng đất Cầu Nhe.

Để tưởng nhớ sự hy sinh của các liệt sĩ, vào năm 2005, công trình nhà bia tưởng niệm - miếu thờ ghi tên các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Cầu Nhe đã được xây dựng và được xếp hạng là Di tích lịch văn hóa cấp tỉnh vào ngày 27-1-2014. Nơi đây đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước của thế hệ hôm nay và mai sau.

Năm 2022, một doanh nghiệp ở TP Hải Phòng đã phát tâm công đức, hỗ trợ kinh phí hơn 5 tỷ đồng để tu bổ, nâng cấp Khu di tích lịch sử Cầu Nhe. Sau nhiều tháng triển khai thi công, đến nay đã hoàn thành. Công trình bao gồm nhiều hạng mục, trong đó điểm nhấn là bức phù điêu cao 2,5m, dài 11,5m, được đặt trang trọng phía sau khu mộ, thể hiện chân thực, sinh động, hình ảnh hào hùng, công lao to lớn của những liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Can Lộc.

Lễ tưởng niệm 55 năm ngày 53 liệt sĩ hy sinh tại Cầu Nhe và khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử Cầu Nhe là hoạt động mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; đồng thời cũng là dịp thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, sự tôn vinh, tri ân của toàn xã hội đối với sự cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc, vì cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc của nhân dân.