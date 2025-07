Khởi tố, bắt tạm giam Phó Văn phòng đại diện Tạp chí Luật sư Việt Nam về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”

Ngày 1-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Tiến Đạt (SN 1993, trú tại phường Thành Sen), Phó Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ – Tạp chí Luật sư Việt Nam, và Nguyễn Doãn Long (SN 1988, trú tại Hà Tĩnh) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.