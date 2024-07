Tuyển dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại TPHCM

Ngày 2-7, Công an TPHCM có thông báo tuyển dụng công dân từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) cơ sở. Những trường hợp trên 70 tuổi phải bảo đảm sức khoẻ, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã.