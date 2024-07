Tham dự có các đồng chí: Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải; Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Lê Hồng Nam…

Clip Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại TPHCM

Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương, TPHCM dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở là lực lượng đông đảo của toàn dân, nòng cốt là bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của công an nhân dân tại địa bàn cơ sở, tham gia bảo vệ ANTT an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại TPHCM tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước khi được kiện toàn theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, 3 lực lượng trên đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Điều kiện để tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT, gồm: đủ từ 18 đến 70 tuổi (trường hợp trên 70 tuổi nhưng có sức khỏe tốt sẽ được xem xét theo quyết định của chủ tịch UBND cấp xã dựa trên đề nghị của công an cấp xã); có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, cá nhân và gia đình tuân thủ tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang thụ án hình sự.

CHÍ THẠCH