Thanh Hóa: Khởi tố 2 bị can về hành vi buôn bán thuốc giả

Ngày 19-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1991, trú phường Nguyệt Viên) và Bùi Thị Hằng (sinh năm 1994 , trú phường Hạc Thành, cùng tỉnh Thanh Hóa) về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.