Tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 16-10, tại chùa Sơn Hải Hội (quận Gò Vấp, TPHCM), Công an quận Gò Vấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động cho tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tại buổi lễ, cán bộ Đội CSGT-TT Công an quận Gò Vấp đã báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông; mục tiêu trọng tâm của Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; các quy tắc khi tham gia giao thông; những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó là các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; hình thức và mức xử phạt đối với nhóm các hành vi vi phạm phổ biến theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ (sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.