Tuyết rơi dày bất thường ở Bắc Hàn Quốc

Tháng 5 là tháng cuối cùng của mùa xuân ở Hàn Quốc. Trong tháng này, thời tiết thường ấm áp và nóng dần vào cuối tháng khi thời tiết bắt đầu chuyển sang hè. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996, nhà chức trách Hàn Quốc ban bố cảnh báo tuyết rơi dày vào giữa tháng 5. Khu vực miền núi Gangwon thường có tuyết nhẹ vào đầu tháng 5.

Do ảnh hưởng của đợt tuyết rơi dày bất thường này, nhiệt độ buổi sáng ở hầu hết các tỉnh của Hàn Quốc ở mức dưới 10oC, riêng thủ đô Seoul ghi nhận mức nhiệt 6,9oC. Trước đó, Hàn Quốc vừa trải qua tháng 4 nóng nhất trong nửa thế kỷ, với nhiệt độ trung bình tăng hơn 2,5oC so với những năm trước.

HÀ TRANG