UBND quận 12 thông báo (lần 2)

Thực hiện Thông báo số 211/TB-BCĐBT ngày 24-7-2023 của Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TPHCM và Công văn số 6882/STMT-BTTĐC ngày 27-7-2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định đối tượng tính bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất bằng giấy tay, vi bằng sau ngày 01-01-2008 mà đất đó chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất và trước thời điểm có Thông báo thu hồi đất.

Nếu sau 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có tranh chấp, khiếu nại thì UBND quận 12 sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những người đang sử dụng đất như sau:

I. Phường Thạnh Xuân:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quý: Đất có nguồn gốc do ông Đoàn Văn Bàng và bà Phạm Thị Mới sử dụng, năm 2013 nhượng lại cho ông Nguyễn Hoàng Công Danh. Đến tháng 4-2013 ông Danh nhượng lại cho ông Nguyễn Ngọc Quý sử dụng, phần diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận do ông Quý sử dụng từ năm 2013 đến nay. Vị trí đất thuộc thửa đường, rạch tờ 31 (theo tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

2. Ông Võ Văn Thép: Đất do ông Nguyễn Văn Sum (con bà Nguyễn Thị Mới) thừa hưởng không chứng từ, sau đó chuyển nhượng lại cho ông Võ Văn Thép. Đến năm 2023 ông Thép để lại cho các con sử dụng, nhà đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do hàng thừa kế của ông Thép sử dụng từ năm 2023 đến nay. Vị trí đất thuộc đường (d), rạch (r1), (r2) tờ 31. Địa chỉ thu hồi đất: KP2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

3. Ông Nguyễn Văn Tứ và bà Nguyễn Thị Phương: Đất được cấp Giấy chứng nhận H01316/13 ngày 06-10-2006 và số H01387/13 ngày 22-11-2006 đứng tên ông Nguyễn Văn Nhỏ. Năm 2008 và 2014 ông Nhỏ chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tứ và bà Nguyễn Thị Phương, phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do ông Tứ, bà Phương sử dụng từ năm 2008 đến nay. Vị trí đất thửa 189 tờ 29 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: 42C, KP2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

4. Ông Lê Đình Cận và bà Lê Thị Thanh Hiền: Đất được cấp Giấy chứng nhận H00868/13 ngày 10-5-2006 đứng tên ông Hà Phát Lộc và bà Bùi Thị Phượng. Năm 2007 ông Lộc chuyển nhượng cho bà Ngô Thị Duyên, cùng năm 2007 bà Duyên tặng cho bà Ngô Thị Đào, năm 2020 bà Đào nhượng lại cho ông Lê Đình Cận và bà Lê Thị Thanh Hiền sử dụng. Phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do ông Cận bà Hiền sử dụng từ năm 2020 đến nay. Vị trí đất thuộc đường (a) tờ bản đồ số 35 (Theo tài liệu 2005). Địa chỉ thu hồi đất: Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12.

5. Hàng thừa kế ông Nguyễn Văn Chơi: Đất được cấp Giấy chứng nhận số 02810.QSDĐ/Q12/2003 đứng tên ông Nguyễn Văn Chơi. Năm 2013 ông Chơi chết. Hàng thừa kế ông Chơi tiếp tục sử dụng phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do hàng thừa kế ông Chơi sử dụng từ năm 2013 đến nay. Vị trí khu đất: thửa 106, 107 tờ 28 (tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP2, phường Thạnh Xuân, quận 12.

II. Phường Thới An:

6. Bà Vũ Thị Thúy: Đất được cấp Giấy chứng nhận số 01112QSDĐ Q12/1998 ngày 22-12-1998 đứng tên ông Đoàn Văn Huệ. Năm 2013 ông Huệ chuyển nhượng lại cho bà Vũ Thị Thúy, phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do bà Thúy sử dụng từ năm 2013 đến nay. Vị trí đất thửa 233, 237, 238 tờ 16 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP6, phường Thới An, quận 12.

7. Bà Hồ Bích Huyền: Đất được cấp Giấy chứng nhận số 01112QSDĐ/Q12/1998 ngày 22-12-1998. Năm 2010 ông Huệ bán cho bà Hồ Bích Huyền, phần diện tích ngoài Giấy chứng nhận do bà Huyền sử dụng từ năm 2010 đến nay. Vị trí đất 196, 237, 238, 239 tờ 16 (tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: số 151, phường Thới An 16, quận 12.

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc: Đất có nguồn gốc do ông Đoàn Văn Huệ sử dụng sau đó giao cho ông Lâm Văn Chí sử dụng. Năm 2001 ông Chí chuyển nhượng cho ông Trần Đình Luyện (giấy tay). Năm 2013 ông Luyện chuyển nhượng lại cho ông Trịnh Trung Lương, cùng năm ông Lương chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Hồng Phúc giấy tay. Đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do bà Phúc sử dụng từ năm 2013. Vị trí đất thửa 196, 231, 232 tờ 16 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: số 151, KP6, phường Thới An, quận 12.

9. Ông Lê Văn Huân: Đất có nguồn gốc thuộc Giấy chứng nhận số 00741/QSDĐ/Q12/1998 ngày 28-8-1998 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ. Sau đó ông Thơ chuyển nhượng cho ông Lê Văn Huân (giấy tay); đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do ông Huân đang sử dụng. Vị trí thửa 226, tờ 16 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP6, phường Thới An, quận 12.

10. Ông Trương Quang Vinh: Đất có nguồn gốc thuộc Giấy chứng nhận số 00741/QSDĐ/Q12/1998 ngày 28-8-1998 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ, năm 2015 ông Thơ bán giấy tay cho bà Đỗ Thị Thanh Huyền và bà Phạm Thị Nga. Năm 2016 chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Văn Huỳnh và bà Hoàng Thị Toàn. Cùng năm 2016 chuyển nhượng lại cho ông Trương Quang Vinh; đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do ông Vinh sử dụng từ năm 2016. Vị trí thửa 226, tờ 16 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP6, phường Thới An, quận 12.

11. Bà Huỳnh Thị Ngà: Đất có nguồn gốc thuộc Giấy chứng nhận số 00741/QSDĐ/Q12/1998 ngày 28-8-1998 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ, sau đó ông Thơ chuyển nhượng cho bà Huỳnh Thị Ngà (giấy tay); đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do bà Ngà đang sử dụng. Vị trí thửa 226, tờ 16 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP6, phường Thới An, quận 12.

12. Ông Trương Văn Dẫn: Đất có nguồn gốc thuộc Giấy chứng nhận số 00741/QSDĐ/Q12/1998 ngày 28-8-1998 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ, sau đó ông Thơ chuyển nhượng cho ông Trương Văn Dẫn (giấy tay); đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do ông Dẫn đang sử dụng. Vị trí thửa 226, tờ 16 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP6, phường Thới An, quận 12.

13. Ông Đỗ Xuân Cảnh: Đất có nguồn gốc thuộc Giấy chứng nhận số 00741/QSDĐ/Q12/1998 ngày 28-8-1998 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ, sau đó ông Thơ chuyển nhượng cho ông Đỗ Xuân Cảnh (giấy tay); đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do ông Cảnh đang sử dụng. Vị trí thửa 226, tờ 16 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP6, phường Thới An, quận 12.

14. Ông Lý Văn Sử: Đất có nguồn gốc thuộc Giấy chứng nhận số 00741/QSDĐ/Q12/1998 ngày 28-8-1998 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ, sau đó ông Thơ chuyển nhượng cho ông Trương Văn Dẫn (giấy tay); đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do ông Dẫn đang sử dụng. Vị trí thửa 226, tờ 16 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP6, phường Thới An, quận 12.

15. Hàng thừa kế bà Nguyễn Thị Hòa: Đất có nguồn gốc do bà Hòa mua giấy tay năm 2002 của ông Nguyễn Văn Thơ. Năm 2020 bà Hòa chết, phần diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do hàng thừa kế của bà Hòa sử dụng từ năm 2020 đến nay. Vị trí đất thửa 226 tờ 16 (tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP6, phường Thới An, quận 12.

16. Bà Nguyễn Thị Năm: Đất có nguồn gốc thuộc Giấy chứng nhận số 00741/QSDĐ/Q12/1998 ngày 28-8-1998 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ, sau đó ông Thơ chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Năm (giấy tay); đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do bà Năm đang sử dụng. Vị trí thửa 226, tờ 16 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP6, phường Thới An, quận 12.

17. Ông Nguyễn Danh Tâm: Đất có nguồn gốc thuộc Giấy chứng nhận số 00741/QSDĐ/Q12/1998 ngày 28-8-1998 đứng tên ông Nguyễn Văn Thơ, sau đó ông Thơ chuyển nhượng cho ông Nguyễn Danh Tâm (giấy tay); đất chưa được cấp Giấy chứng nhận do ông Tâm đang sử dụng. Vị trí thửa 226, tờ 16 (Tài liệu 2004-2005). Địa chỉ thu hồi đất: KP6, phường Thới An, quận 12.