Ùn tắc nghiêm trọng tại các cửa ngõ TPHCM chiều cuối năm 2025

Hàng trăm ngàn người dân TPHCM rời thành phố về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch, khiến giao thông tại nhiều cửa ngõ và khu vực trọng điểm ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài nhiều giờ liền.

Từ 16 giờ 30 đến 20 giờ 30 ngày 31-12, ngay sau giờ làm việc cuối cùng của năm 2025, hàng trăm ngàn người dân TPHCM rời thành phố về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch, khiến giao thông tại nhiều cửa ngõ và khu vực trọng điểm rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng nhiều giờ liền.

Tại nút giao An Phú, dòng phương tiện xếp hàng dài chờ di chuyển rất khó khăn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nút giao An Phú, nhánh đường hướng lên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành – Dầu Giây, dòng xe ken kín đường, nhích từng chút một. Ảnh: QUỐC HÙNG

Từ khoảng 16 giờ 30, khu vực nút giao An Phú phường An Khánh và Bình Trưng – cửa ngõ phía Đông kết nối đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của với tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây – trở thành điểm nóng ùn ứ. Do dự án xây dựng nút giao An Phú đang trong giai đoạn thi công nước rút, nhiều rào chắn chiếm phần lớn mặt đường, khiến dòng phương tiện từ trung tâm thành phố đổ về đây gần như bị “chôn chân”.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút trên đại lộ Mai Chí Thọ, có đoạn kéo dài gần một km. Xe container, ô tô 4–7 chỗ chen chúc, trong khi xe máy phải len lỏi sát công trường bụi bặm để tìm lối thoát. Trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, các phương tiện cũng xếp hàng dài chờ di chuyển.

Anh Nguyễn Công Tuấn (ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) cho biết, sau giờ làm việc ngày cuối năm, anh cùng gia đình đi Đà Lạt nghỉ lễ, nhưng kẹt xe tại An Phú gần một giờ đồng hồ, chưa thể lên cao tốc. “Rào chắn thi công chiếm gần hết mặt đường, vào giờ cao điểm cuối năm đi lại rất vất vả”, anh Tuấn nói.

Không chỉ khu vực phía Đông, giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất cũng căng thẳng trong suốt buổi chiều. Các tuyến đường Trường Sơn, Phan Đình Giót, Bạch Đằng, Cộng Hòa và đặc biệt là đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa liên tục quá tải. Lượng hành khách đổ về sân bay tăng đột biến khiến taxi và xe công nghệ nối đuôi nhau kéo dài, phương tiện di chuyển chậm chạp.

Hành khách chờ lên xe về quê tại bến xe miền Đông cũ đường Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất trên trục Hoàng Văn Thụ, từ khoảng 15 giờ, hàng ngàn ô tô, xe máy nhích từng chút một. Nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi khi phải mất hàng chục phút mới qua được quãng đường ngắn.

Ở khu vực phía Bắc thành phố, các tuyến đường quanh Bến xe Miền Đông cũ như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn đông nghịt phương tiện dù phần lớn xe khách đã chuyển về bến mới. Xe ra vào bến kết hợp với dòng người di chuyển về hướng cầu Bình Triệu khiến giao thông thường xuyên xảy ra xung đột, ùn ứ cục bộ.

Hành khách chờ lên xe về quê tại bến xe miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cửa ngõ phía Tây TPHCM cũng không ngoại lệ. Từ cuối buổi chiều, Quốc lộ 1A, đường Kinh Dương Vương và khu vực vòng xoay An Lạc – lối về các tỉnh miền Tây – bắt đầu đông dần khi hàng ngàn người dân đi xe máy tranh thủ về quê. Mật độ xe máy dày đặc, cộng với xe khách xuất bến từ Bến xe miền Tây khiến các phương tiện phải nhích từng chút một. Bên trong Bến xe Miền Tây, lượng hành khách càng về tối càng đông, không khí nhộn nhịp nhưng căng thẳng.

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đã huy động 100% quân số, bố trí chốt tại các giao lộ trọng điểm để điều tiết, phân luồng, hạn chế ùn tắc. Nhiều chiến sĩ phải liên tục hướng dẫn, phân tách dòng xe tại vòng xoay An Lạc và các trục đường lớn.

Theo dự báo của ngành chức năng, do kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay được hoán đổi kéo dài 4 ngày, từ 1-1 đến hết 4-1-2026, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Giao thông tại TPHCM có thể tiếp tục căng thẳng đến khuya 31-12-2025 và sáng sớm 1-1-2026. Các hãng hàng không, đường sắt và vận tải hành khách đường bộ đã tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu, song người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc trong những ngày cao điểm lễ, Tết.

>> Một số hình ảnh người dân về quê tại các cửa ngõ. Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG