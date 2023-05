Ùn tắc xe vào Cảng Tiên Sa liên quan cuộc thi IRONMAN: Sẽ họp rút kinh nghiệm

Tối 7-5, Đại tá Phan Ngọc Tuyền, Trưởng phòng CSGT TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ tham mưu UBND TP Đà Nẵng trong buổi họp rút kinh nghiệm và có thông báo cho tất cả doanh nghiệp về lịch trình cuộc thi IRONMAN 70.3 lần tới để doanh nghiệp chủ động bố trí hoạt động sao cho phù hợp.

Trước đó, để phục vụ cuộc thi IRONMAN 70.3 diễn ra vào sáng 7-5, UBND TP Đà Nẵng đã giao Công an TP Đà Nẵng xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong trường hợp cần thiết, cấm một số tuyến đường để phục vụ cuộc thi, nơi có vận động viên đi ngang qua.

Sáng 7-5, Ban tổ chức chặn tại nút giao Yết Kiêu – Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà) dẫn vào cảng Tiên Sa phục vụ cuộc thi IRONMAN 70.3. Do không nắm được thông tin từ trước, hàng trăm xe đầu kéo vào Cảng Tiên Sa nhận, trả hàng phải dừng chờ trước rào chắn, gây nên cảnh ùn tắc kéo dài trên đường Ngô Quyền, Yết Kiêu.

Trả lời Báo SGGP, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, đã chỉ đạo Sở VH-TT là đơn vị điều hành báo cáo gấp về điều này.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao, thực ra lực lượng tại chỗ linh hoạt xử lý khi nào có đoàn thi chạy qua thì chặn đường tạm, còn lại để các phương tiện lưu thông. Không chỉ trên nút giao Yết Kiêu – Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà) mà còn những con đường khác bởi trên cung đường cuộc thi đi qua rất nhiều khu khách sạn, resort.