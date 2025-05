Va chạm giữa xe tải và xe gắn máy, 2 học sinh thương vong

Chiều 6-5, ông Nguyễn Duy Vỵ, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, xe tải mang BKS 38C1-57.xx do tài xế Lê Th. (sinh năm 1983, trú xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Phú Lộc, huyện Can Lộc.

Video: Xe gắn máy lọt thỏm dưới gầm xe tải sau tai nạn

Khi phương tiện lưu thông đến gần khu vực cổng chào thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, thì va chạm với xe gắn máy chưa rõ BKS, trên xe gắn máy chở theo 2 học sinh là em Nguyễn Phi L. (sinh năm 2007, trú thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc) và em Phan Quốc K. (sinh năm 2007, trú thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc), cùng học lớp 12, Trường THPT Can Lộc.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến xe gắn máy bị cuốn vào gầm xe tải và hư hỏng biến dạng.

Em Nguyễn Phi L. tử vong, còn em Phan Quốc K. bị thương, sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp công an địa phương và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân sự việc.

Xe gắn máy bị biến dạng tại hiện trường

Khu vực hiện trường vụ tai nạn

DƯƠNG QUANG