Vàng SJC quay đầu giảm gần 2 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 12 giờ tại TPHCM, Công ty SJC niêm yết ở vàng SJC mức 88,8 triệu đồng/lượng mua vào và 91,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,3 triệu đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán so với chiều qua. Tiệm vàng Mi Hồng tiếp tục giảm thêm 1,2 triệu đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với sáng, tổng cộng giảm 1,8 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 90,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ cũng giảm 1,1 triệu đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán so với chiều qua, niêm yết mức 88,8 triệu đồng/lượng mua vào và 90,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Doji cũng giảm 1,3 triệu đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 88,8 triệu đồng/lượng mua vào và 90,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 vẫn neo ở giá đỉnh vào buổi sáng. Giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 75,95 triệu đồng/lượng mua vào và 77,45 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty SJC và PNJ giao dịch ở mức 74,85 - 74,9 triệu đồng/lượng mua vào và 76,55 - 76,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần ở mức 2.360,5 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 72,5 triệu đồng/lượng, hiện thấp hơn vàng SJC khoảng 19,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn gần 5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN