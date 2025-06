Vào hè, phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ

Phụ huynh chủ quan, sơ ý

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã cứu sống bé trai S.M. (11 tuổi, quốc tịch Nga) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang cùng gia đình du lịch tại Nha Trang. Sau 10 ngày điều trị, bé tỉnh táo, tiếp xúc khá và trao đổi với điều dưỡng thông qua công nghệ phiên dịch ngôn ngữ, tinh thần khá hơn nhiều nhờ sự hỗ trợ của các liệu pháp tâm lý. Trước đó, các bác sĩ của bệnh viện cũng cứu sống bệnh nhi L.N.P.Kh. (3 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) bị sốc phản vệ do bị ong đốt.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) vừa điều trị cho bé gái Đ.T.M. (8 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) bị cuốn vào cửa cuốn khi chơi đùa tại nhà. Tai nạn khiến bé bị đa chấn thương và rơi vào tình trạng hôn mê, nguy kịch. Sau 4 ngày điều trị tích cực, bé M. đã được cai máy thở, tỉnh táo và thực hiện y lệnh từ bác sĩ.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM điều trị cho bệnh nhi bị cuốn vào cửa cuốn khi đang chơi đùa

Theo BS-CK2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2, thời gian qua, nhiều trẻ nhập viện vì tai nạn do sự chủ quan, sơ ý của người lớn. Nguyên nhân là trong thời gian nghỉ hè, trẻ hiếu động và ít được giám sát nên rất dễ xảy ra các sự cố như uống nhầm hóa chất tẩy rửa, hóc dị vật, cho dị vật (pin, cúc áo, đồ chơi nhỏ) vào miệng…

“Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 250-300 trường hợp liên quan đến dị vật tiêu hóa và uống nhầm hóa chất. Riêng quý 1 năm nay, bệnh viện đã cứu chữa cho 26 trường hợp”, BS-CK2 Nguyễn Thị Thu Thủy thông tin.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), BS-CK2 Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu, cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện do tai nạn trong hè, như điện giật, phỏng nước sôi, tai nạn giao thông, rắn cắn, uống nhầm hóa chất tẩy rửa, nuốt dị vật.

Trong đó, nhiều trẻ nhập viện do đuối nước, đặc biệt là các bé chưa biết bơi. Có những ca đuối nước xảy ra ngay tại hồ bơi, nơi có nhân viên cứu hộ, nhưng do quá đông nên trẻ bị chìm mà không ai phát hiện kịp; nhiều trẻ bị té ngã, úp mặt vào thau nước, xô chậu chứa nước trong nhà tắm và bị ngạt...

Tạo lưới chắn an toàn bảo vệ trẻ

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 900.000 trẻ em và trẻ vị thành niên tử vong do thương tích, trong đó 90% là thương tích không chủ ý. Tại Việt Nam, thống kê của Bộ Y tế cho thấy, mỗi năm có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó nhóm từ 15-19 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (43%), tiếp đến là nhóm từ 5-14 tuổi (36,9%), thấp nhất là nhóm từ 0-4 tuổi (19,5%).

Số trẻ em tử vong mỗi năm do tai nạn thương tích khoảng 6.600 trường hợp, chiếm tỷ lệ 35,5% trong tổng số trẻ tử vong trong toàn quốc do tất cả các nguyên nhân. Các em trai có xu hướng bị thương tích thường xuyên, nghiêm trọng hơn so với các em gái và tỷ lệ tử vong ở nam giới cao hơn 3 lần so với nữ giới.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố đang điều trị cho bệnh nhi người Nga bị tai nạn giao thông khi đang đi du lịch

Theo BS-CK2 Đinh Tấn Phương, tai nạn thương tích ở trẻ rất phổ biến, nhất là vào dịp hè. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cho trẻ, chủ động phòng tránh các tai nạn thường gặp tại gia đình và ngoài cộng đồng.

Với trẻ ở độ tuổi nhỏ, cần có người lớn trông coi thường xuyên. Phụ huynh không nên để trẻ chơi với tiền xu hoặc các vật nhỏ dễ nuốt, dễ gây hóc dị vật.

Với trẻ lớn đã biết sử dụng phương tiện giao thông như xe đạp, xe máy điện, phụ huynh cần hướng dẫn con tuân thủ nghiêm túc luật lệ giao thông, trang bị kỹ năng quan sát, luôn nhắc trẻ đội mũ bảo hiểm và di chuyển đúng làn đường, đúng tốc độ. Đặc biệt, phụ huynh nên giáo dục cho trẻ nhận biết các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn thương tích như té ngã, bỏng, điện giật, hóc dị vật…, từ đó giúp trẻ nâng cao ý thức, biết tự bảo vệ bản thân.

Các tai nạn thương tích chủ yếu ở từng nhóm tuổi Trẻ sơ sinh: Đuối nước, ngã, ngạt, bỏng, tai nạn giao thông và ngộ độc. Trẻ từ 1-4 tuổi: Đuối nước, bỏng, ngã, tai nạn giao thông, động vật cắn, ngộ độc. Trẻ từ 5-9 tuổi: Đuối nước, tai nạn giao thông, chấn thương do vật sắc nhọn và động vật tấn công, ngã, ngộ độc, sét đánh. Trẻ từ 10-14 tuổi: Đuối nước, tai nạn giao thông, đánh nhau, động vật tấn công, tự tử. Trẻ từ 15-19 tuổi: Tai nạn giao thông, tự tử, đánh nhau, đuối nước.

THÀNH AN